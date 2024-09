Ao Vivo | América-MG X Paysandu | Brasileirão Série B | 18.09.24

O América Mineiro e o Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O América-MG, após derrota para o Santos, na Vila Belmiro, busca se recuperar no Independência. Em 18 partidas no estádio, o América venceu 11 vezes e empatou sete, contando compromissos pela Série B e Campeonato Mineiro.

Com a nova comissão técnica, o Paysandu quebrou um jejum de nove jogos, mas a equipe ainda luta contra o rebaixamento, já que está há apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

