Ao vivo | Avaí x Remo | Série B | 15.11.25

Avaí e Remo se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O confronto é válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Grupo Marajoara fará a cobertura completa em tempo real.

Situação do Avaí (Mandante)

O time catarinense entra em campo com a situação definida: não tem mais chances de acesso à Série A. A semana do clube foi turbulenta, marcada por:

Protestos dos jogadores: O elenco se recusou a treinar por dois dias após a reapresentação.

Eleições: Será o primeiro jogo após a definição da nova gestão, que assume em 1º de janeiro de 2026.

Foco Total do Remo (Visitante)

O Remo (Leão Azul) chega à Ressacada com um único foco: o acesso à elite do futebol brasileiro.

Uma vitória azulina combinada com outros resultados favoráveis pode colocar a equipe na zona de classificação para a Série A.

A equipe vive uma boa fase, estando invicta há oito rodadas, apesar de vir de dois empates consecutivos.

