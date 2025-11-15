sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Avaí x Remo | Série B | 15.11.25

Avaí e Remo se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O confronto é válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Grupo Marajoara fará a cobertura completa em tempo real.

Situação do Avaí (Mandante)
O time catarinense entra em campo com a situação definida: não tem mais chances de acesso à Série A. A semana do clube foi turbulenta, marcada por:

Protestos dos jogadores: O elenco se recusou a treinar por dois dias após a reapresentação.

Eleições: Será o primeiro jogo após a definição da nova gestão, que assume em 1º de janeiro de 2026.

Foco Total do Remo (Visitante)
O Remo (Leão Azul) chega à Ressacada com um único foco: o acesso à elite do futebol brasileiro.

Uma vitória azulina combinada com outros resultados favoráveis pode colocar a equipe na zona de classificação para a Série A.

A equipe vive uma boa fase, estando invicta há oito rodadas, apesar de vir de dois empates consecutivos.

Se inscreva no canal:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Vídeo: Repórter da Globo, Tiago Eltz, se rende ao Tacacá: “a comida mais incrível do planeta”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,209FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315