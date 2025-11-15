sábado, novembro 15, 2025
Vídeo: Repórter da Globo, Tiago Eltz, se rende ao Tacacá: “a comida mais incrível do planeta”


O jornalista Tiago Eltz, da TV Globo, que está na capital paraense para a cobertura da COP30, encontrou muito mais do que pautas ambientais em Belém. Ele descobriu uma paixão avassaladora pela culinária local, em especial pelo Tacacá, e fez questão de compartilhar seu encantamento com o público.

Em meio à intensa agenda da conferência, Eltz provou a iguaria típica e se declarou imediatamente fã, descrevendo-a como “a comida mais incrível do planeta”. A reação do repórter reflete o fascínio que o Tacacá exerce sobre quem o experimenta.

O Encanto do Tacacá 🌿


O Tacacá é um verdadeiro símbolo da cultura gastronômica de Belém e da Amazônia. Servido em uma cuia, o prato é uma explosão de sabores e texturas, combinando:

O caldo amarelado de tucupi (líquido extraído da mandioca brava e cozido).

A goma de tapioca.

O forte sabor do camarão seco.

As folhas do jambu, que causam uma sensação característica de dormência ou formigamento na boca.

Essa combinação única tem o poder de encantar paladares de qualquer parte do mundo. A experiência gastronômica de Eltz em Belém serve como um delicioso lembrete de que a COP30 não é apenas um palco de debates globais, mas também uma oportunidade de mergulhar na rica e incomparável cultura amazônica.

Por Marina Moreira

Vídeo: Reprodução Redes Sociais

