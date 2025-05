Ao vivo | Bahia x Paysandu | Copa do Brasil | 21.05.25

Bahia e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o Tricolor venceu por 1 a 0. A partida de hoje terá transmissão pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Com a vitória por 1 a 0 na ida, o Bahia garante a classificação para a próxima fase com um simples empate em casa. A equipe chega embalada pela recente vitória no Ba-Vi e por um retrospecto positivo na temporada, com apenas uma derrota para clubes de fora da Primeira Divisão – contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.

O Paysandu, por sua vez, foca na Copa do Brasil após empatar em 0 a 0 com o Goiás pela Série B. O time bicolor busca reverter um histórico desfavorável: nas 16 vezes em que perdeu a partida de ida da competição nacional, conseguiu a virada em apenas duas oportunidades, sendo a última delas em 2016.

