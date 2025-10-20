Vídeo: ‘Rock doido’: Paraense brilha em baile de Halloween em São Paulo com fantasia de aparelhagem

A publicitária e criadora de conteúdo Natália Paixão, de 30 anos, levou um pedaço vibrante do Pará para uma das festas de Halloween mais badaladas de São Paulo, neste sábado (18). O evento, com tema “A Máquina do Tempo”, reuniu diversas personalidades da moda e da cultura pop brasileiras.

Conhecida nas redes sociais por sua criatividade, Natália chamou a atenção com um visual que fugiu do convencional: ela prestou homenagem às aparelhagens paraenses, grandes estruturas de som e iluminação que animam festas populares com ritmos como tecnobrega, tecnomelody e o chamado “rock doido”, um subgênero musical do Pará que combina batidas rápidas e intensas com outras influências.

A fantasia, criada pelo stylist Vinny Araújo e confeccionada pelo Mousinho Ateliê, transformou Natália em uma verdadeira aparelhagem ambulante, com caixas de som, luzes de LED e letreiros luminosos. “O figurino foi pensado para que ela fosse a própria aparelhagem. Como toda aparelhagem é: barulhenta e futurista!”, explicou Vinny.

Para Natália, o Halloween é mais que uma festa. “É meu segundo carnaval. É o momento de colocar minha criatividade pra jogo”, afirmou. Mesmo vivendo fora do Pará, a criadora mantém uma forte conexão com suas raízes e busca exaltar a cultura do Norte. “Quero mostrar que não somos só música regional, mas brasileiros, com tudo o que temos de plural e potente”, destacou.

Com sua presença marcante, Natália Paixão reafirmou um movimento crescente: a criatividade e estética amazônica ganhando espaço nos grandes palcos do país, celebrando a identidade paraense com brilho e cor.

Se inscreva no canal:

Imagem: Divulgação