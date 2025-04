Ao vivo | Paysandu x Chapecoense | Série B | 16.04.25

Na terceira rodada da Série B, Paysandu e Chapecoense, ambos buscando os primeiros pontos, se enfrentam nesta quarta (16), às 20h, no Mangueirão, em Belém. Acompanhe ao vivo na melhor transmissão esportiva do Pará com a equipe do Grupo Marajoara, clique aqui.

O Paysandu chegou à terceira rodada da Série B sem pontuar, após perder as duas primeiras partidas. Seu adversário, a Chapecoense, não havia somado pontos contra o Papão na temporada anterior.

A Chapecoense chegou ao confronto com o Paysandu após duas derrotas seguidas: 1 a 0 para o CRB em Maceió e 2 a 1 para o Coritiba em casa. Sem pontos, a equipe catarinense figurava na zona de rebaixamento da Série B.

Provável escalação do Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan Borges), Quintana, Luan Freitas e PK (Reverson); Martínez (Leandro Vilela), Matheus Vargas e Marlon; Borasi, Rossi e Nicolas.

Provável escalação do Chapecoense: Léo Vieira, Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Bruno Matias, Jiménez, Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

