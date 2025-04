Operação Abril Laranja: Policia Civil apreende animais silvestres e investiga casos de Zoofilia em Castanhal

A policia civil do Pará deflagrou, na última terça feira (15), a Operação Abril Laranja no Município de Castanhal, na Região metropolitana de Belém, com o objetivo, de combater crimes praticados contra animais. A ação, coordenada pela Delegacia de Proteção Animal (Depa), resultou na apreensão de 15 pássaros da Fauna silvestre, incluindo uma arara-canindé, e cinco jabutis. A operação também investiga indícios de zoofilia em uma das residências vistoriadas.

De acordo com o delegado Leandro Lima, diretor da Depa, a operação vistoriou 21 locais com base em denunciais anônimas. “Em uma das residências foram encontradas algumas cadelas com fortes indícios de abuso sexual, uma vez que diversos elementos clínicos apontavam para zoofilia. Diante disso, foi instaurado um inquérito policial que vai embasar novas diligências” afirmou.

A ação contou com o apoio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e proteção Animal (Demapa), da Policia cientifica DO Estado (PCE) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao todo cinco pessoas foram conduzidas a delegacia para prestar esclarecimentos. Foram lavrados cinco termos circunstanciados de Ocorrência crime previsto no Artigo 29 da lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), além da instauração de dois inquéritos policiais por maus tratos.

Segundo o delegado Edson Azevedo, diretor da Demapa, a Operação Abril Laranja realiza, ao longo do mês, ações integradas também em outros Municípios da Região Metropolitana de Belém. Além das ações repressivas o trabalho inclui visitas educativas para orientar a população sobre a preservação da fauna e o bem-estar animal.

A policia cientifica será responsável pela realização de pericias que poderão confirmar os casos de maus-tratos denunciados.

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Pará