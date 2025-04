Cine Líbero Luxardo Apresenta Clássicos e Novidades do Cinema de Arte

Programação de 17 a 23 de Abril Exibe Obras de Lynch, Sang-soo e Ozon, com Pausa na Sexta-feira Santa.

O Cine Líbero Luxardo exibirá, de 17 a 23 de abril, os clássicos contemporâneos “Cidade dos Sonhos” (David Lynch), “As Aventuras de uma Francesa na Coreia” (Hong Sang-soo) e “Quando Chega o Outono” (François Ozon).

Em “Cidade dos Sonhos”, David Lynch explora de forma surreal a fronteira entre sonho e realidade, identidade e desejo. A trama acompanha uma mulher amnésica após um acidente em Los Angeles, que busca sua identidade com a ajuda de uma aspirante a atriz.

As Aventuras de uma Francesa na Coreia” narra a história de Íris, uma francesa que, enfrentando problemas financeiros na Coreia do Sul, torna-se professora de francês para duas mulheres, utilizando métodos de ensino incomuns focados em suas emoções e vivências.

Ambientado em um tranquilo vilarejo da Borgonha, “Quando Chega o Outono” acompanha as amigas aposentadas Michelle e Marie-Claude. A expectativa de Michelle pelo verão com o neto Lucas é interrompida por um acidente com cogumelos venenosos servidos à sua filha Valérie, expondo tensões e segredos em sua relação.

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo (Centur, Belém) custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). A bilheteria abre uma hora antes, aceitando pix, débito e dinheiro. Verifique a classificação indicativa.

Programação de 17 a 23 de abril:

Dia 17/04 – quinta-feira

15h30 – Quando Chega o Outono (14 anos)

17h30 – Cidade dos Sonhos (16 anos)

20h15 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia (14 anos)

Dia 18/04 – sexta-feira (feriado)

Sexta-feira Santa – Não há programação

Dia 19/04 – sábado

15h30 – Cidade dos Sonhos

18h15 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia

20h00 – Quando Chega o Outono

Dia 20/04 – domingo

15h30 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia

17h15 – Quando Chega o Outono

19h15 – Cidade dos Sonhos

Dia 21/04 – segunda-feira

15h30 – Quando Chega o Outono

17h30 – Cidade dos Sonhos

20h15 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia

Dia 22/04 – terça-feira

15h30 – Cidade dos Sonhos

18h15 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia

20h00 – Quando Chega o Outono

Dia 23/04 – quarta-feira

15h30 – As Aventuras de uma Francesa na Coreia

17h15 – Quando Chega o Outono

19h15 – Cidade dos Sonhos