Apagão em Portugal e Espanha causa caos, paralisa serviços e acende alertas de emergência na Europa

Um enorme apagão atingiu Portugal, Espanha e outros países da Europa nesta segunda-feira (28/4), provocando confusão generalizada, paralisação de serviços essenciais e temores de crise mais ampla.

Em Portugal, o trânsito ficou caótico após semáforos apagarem em Lisboa e Porto, enquanto os sistemas de metrô foram completamente interrompidos. Na Espanha, restaurantes, lojas e até o Aberto de Tênis de Madri foram afetados, e o governo declarou estado de emergência para as regiões que o solicitarem — incluindo Madri, Andaluzia e Extremadura.

A falha energética também atingiu partes da França e Andorra. Segundo a operadora de energia espanhola Red Eléctrica, mais de 20% da capacidade afetada já foi restaurada, com parte da energia sendo fornecida pela França. No entanto, a normalização completa ainda não foi alcançada.

O primeiro-ministro português e presidente do Conselho Europeu, Luis Montenegro, afirmou que, até o momento, “não há indícios” de ataque cibernético como causa da falha. As autoridades trabalham para restabelecer a normalidade, mas o impacto já é amplo: centenas de voos foram cancelados, longas filas se formaram em caixas eletrônicos e as comunicações móveis e eletrônicas foram prejudicadas em vários locais.

Relatos de moradores dão conta do pânico e da falta de informações. Pessoas abandonaram seus escritórios, caminharam quilômetros para chegar em casa e recorreram a rádios tradicionais para se informar, diante da falha de celulares e internet. Muitas escolas e prédios residenciais também foram afetados, enfrentando a falta de água devido à paralisação das bombas elétricas.

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, pediu que a população evite deslocamentos desnecessários para manter as estradas livres e solicitou que os serviços de emergência sejam acionados apenas em casos críticos.

Este apagão reacende o alerta para a preparação de kits de emergência, tema que recentemente ganhou força na União Europeia. A memória de apagões passados, como o de 2006 que afetou milhões após uma falha na rede alemã, torna o episódio atual ainda mais alarmante para autoridades e cidadãos.

As causas do apagão ainda estão sendo investigadas.

Imagem: Reprodução Internet