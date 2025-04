Mais de Mil Famílias Realizam o Sonho da Casa Própria em Belém com Apoio da Prefeitura e Governo Federal

Mais de mil famílias em Belém concretizaram o sonho da casa própria nos primeiros 100 dias da atual gestão municipal, graças a uma série de iniciativas promovidas pela Prefeitura em parceria com o Governo Federal. A entrega dos residenciais Viver Outeiro e a formalização dos contratos de moradia do Residencial Quinta dos Paricás são marcos importantes no compromisso da administração em reduzir o déficit habitacional da capital paraense.

Tatiane Silva, cabeleireira de 40 anos, é uma das novas moradoras do Conjunto Residencial Viver Outeiro. Após anos enfrentando dificuldades e vivendo nos fundos da casa do irmão, Tatiane agora celebra a conquista de uma moradia digna. “Minha vida sempre foi muito difícil. Era um sonho de criança ter a minha casa própria e poder viver sem me preocupar com o aluguel ou financiamento”, desabafa. Ela agradeceu à Sehab, ao prefeito Igor Normando e ao Ministério das Cidades pela realização desse sonho.

A história de Tatiane se cruza com a de Carla Ferreira, autônoma de 41 anos, que também viu sua realidade mudar ao receber as chaves de seu novo lar. “Não consigo explicar a sensação que você sente quando entra numa casa e tem certeza de que aquele imóvel é seu”, descreve emocionada.

O Residencial Viver Outeiro, entregue em fevereiro deste ano, foi construído com recursos do Ministério das Cidades e beneficiou mais de 5 mil pessoas. Cada apartamento conta com 43,85 m², distribuídos em sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. O empreendimento inclui ainda unidades adaptadas para pessoas com deficiência, garantindo mais inclusão.

Outro marco foi a formalização dos contratos de moradia do Residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci, que beneficiou 87 famílias que ocupavam irregularmente os apartamentos. Entre elas, Ingrid Garcia, 41 anos, que viveu em situação de rua antes de conquistar seu novo lar. “Eu estava morando na rua há dois anos e esperando todos os dias ser contemplada. Quando chegou, eu chorei muito”, relembra.

O Residencial Quinta dos Paricás é o maior empreendimento habitacional construído em Belém, com 2.720 apartamentos, dos quais 1.296 já foram entregues em 2019, beneficiando quase 3 mil pessoas.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Hamilton Pinheiro Jr., a previsão é de que mais de 2 mil novas unidades habitacionais sejam entregues até o ano que vem. A Prefeitura também desenvolve parcerias para a utilização de terrenos ociosos e novos projetos de moradia, focando principalmente em áreas carentes.

O atendimento presencial ao público foi retomado pela Sehab, após anos de suspensão, reforçando o vínculo direto com a população. Só em fevereiro deste ano, cerca de 900 atendimentos foram realizados. Para 2025, está prevista a entrega do Residencial Viver Mosqueiro, com mil unidades, e a continuidade das obras em projetos como a Vila da Barca. Já em 2026, será a vez dos residenciais Viver Pratinha e Viver Val-de-Cans, totalizando mais de 2.900 novas unidades habitacionais.

Com essas ações, Belém se consolida como uma das capitais mais beneficiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, avançando significativamente na luta contra o déficit habitacional.

Imagem: Yuge Tokuhashi