Após vazamento de dados, Silvio Santos aparece como filiado ao PT

Um documento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que viralizou nesta sexta-feira (13) mostra o proprietário do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Silvio Santos, de 91 anos, como filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Diante da repercussão, a emissora se pronunciou afirmando que a inscrição na legenda é uma fraude e ocorreu após os dados do apresentador vazarem em junho de 2020.

– Isso é fraude, já mandamos para o nosso jurídico, ninguém está sabendo dessa filiação direito. Alguém pegou os dados dele e filiou ele ao partido – explicou a assessoria de imprensa do SBT.

A filiação ocorreu em março de 2021, um ano depois do vazamento de informações. Para que a inscrição em um partido ocorra, são necessários dados como data de nascimento, nome dos pais e até mesmo o número do título de eleitor.

Parte do trecho da certidão de filiação partidária foi exposta nas redes sociais. Veja abaixo:

Vale lembrar que outras personalidades públicas já passaram pela mesma situação, incluindo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foram filiados aos partidos rivais em 2020 e 2023, respectivamente.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube / SBT