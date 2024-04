Bluesky: Lula cria conta em rede social concorrente do X

Nesta sexta-feira (12), o presidente Lula (PT) oficializou sua adesão à Bluesky, uma rede social que concorre com o X, plataforma de Elon Musk. Inicialmente, a Bluesky não permitia a entrada de chefes de Estado, porém, anunciou uma mudança de posição.

Lula fez sua primeira publicação na rede pela manhã, compartilhando informações sobre um evento em Campo Grande (MS) onde aconteceu o ato de comemoração da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carnes para a China.

A entrada do presidente na nova rede social acontece diante de um movimento de integrantes da esquerda brasileira que estão abandonando o X, após Elon Musk fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Bluesky foi lançada em 2019 e chegou ao Brasil no ano passado. Criada por Jack Dorsey, fundador do Twitter, a rede era inicialmente um projeto interno da plataforma de microblogs, mas tornou-se independente após Dorsey deixar a presidência da empresa no final de 2021.

Além do presidente Lula, outras autoridades aderiram à Bluesky como uma forma de retaliação a Musk. Entre elas estão o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro da Esplanada, Jorge Messias (AGU), e o ministro Paulo Pimenta (Secom).

Fonte: Pleno News/ Foto: Smartmockups