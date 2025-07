Aposta do RS fatura sozinha R$ 45 milhões na Mega-Sena

Um morador da cidade de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou para casa o prêmio de R$ 45,1 milhões. A aposta vencedora foi feita pela internet, por meio do Internet Banking da Caixa, com um jogo simples de R$ 6.

O sorteio aconteceu na noite de terça-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59.

Além do prêmio principal, 131 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 26.962,60 cada. Outras 6.996 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 721,24.

O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (17), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas ou pela internet.

Imagem: Agência Brasil