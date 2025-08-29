sexta-feira, agosto 29, 2025
“Legado da COP30 deve ser uma mudança de mentalidade”, diz reitor da UFPA em evento em São Paulo

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira, participou na quinta-feira (28), em São Paulo, do Festival da Cultura Oceânica. Nele, ressaltou que o verdadeiro legado da 30ª Conferência do Clima (COP30), que será realizada em novembro em Belém, precisa ir além das obras e infraestrutura é urgente cultivar uma mudança profunda de mentalidade.

Segundo Gilmar, o avanço urbano e estrutural de Belém é importante, mas “a população precisa de saneamento, de ruas asfaltadas”; ainda assim, ele acredita que o maior legado deve ser cultural e educacional. “Queremos outro tipo de legado, que tem a ver com mudanças de mentalidades”, afirmou.

Para ele, essa transformação contribui para valorizar a preservação ambiental e reforçar o cuidado com os recursos naturais. “Que os trabalhadores rurais tratem das suas roças com outro propósito; que os pescadores compreendam que os peixes são muitos, mas finitos.”, exemplificou.

Em entrevista à CBN, o reitor também destacou a importância de unir ciência e saberes tradicionais, lembrando que as comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e extrativistas desempenham papel essencial na manutenção da floresta. “Os saberes tradicionais têm sido fundamentais para manter a floresta em pé”, afirmou.

Imagem: Reprodução O Liberal

