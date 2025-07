Apreensões de drogas, madeiras e contrabando crescem no trabalho das bases fluviais paraenses

A estratégia assertiva de segurança pública por meio das Bases Integradas Fluviais, vinculadas a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), segue garantindo resultados expressivos nas ações desenvolvidas na malha fluvial do Pará.

No primeiro semestre de 2025, as ações contabilizaram 1.129 abordagens a embarcações, 2 toneladas de drogas apreendidas e 26 prisões em flagrante, por meio das fiscalizações realizadas diariamente por equipes das Bases “Antônio Lemos” e “Candiru”, instaladas nas regiões do Marajó e Baixo Amazonas.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comentou sobre os resultados. “Fechamos o primeiro semestre da atuação das Bases Fluviais Integradas no Pará, a Base “Candiru” em Óbidos; a base “Antônio Lemos” no Marajó, com resultados fantásticos, tendo a apreensão de duas toneladas de drogas, mais de duas toneladas de pescados transportados ilegalmente”, disse.

“Além disso, realizamos a apreensão de 11 armas de fogo, tivemos 52 presos nesse período, sendo 26 por mandado de prisão e 26 por prisões em flagrante delito. Além disso, outras ações de fiscalização na área aduaneira com auxílio da Secretaria de Fazenda, junto a Adepará também, entre outras ações, para que a gente possa, cada vez mais, estar presente nos Rios de Pará reduzindo a criminalidade e garantindo a segurança de quem mora nas áreas ribeirinhas e quem utiliza a malha fluvial”, afirmou Ualame.

RESULTADOS NO 1º SEMESTRE

De janeiro a Junho de 2025, a Base Fluvial ‘Antônio Lemos’, instalada na margem direita do Rio Tajapuru, em Breves no arquipélago do Marajó; e a Base Fluvial ‘Candiru’, no estreito do Rio Amazonas, em Óbidos, no Baixo Amazonas, apreenderam 2.000,43 kg de drogas, 2.000 kg de pescado e 839,81m³ de madeira.

No mesmo período, foram feitas 26 prisões em flagrante e cumpridos 26 mandados judiciais, além da apreensão de 11 armas de fogo, 27 munições e 28 aparelhos celulares. E ainda a apreensão de 25 veículos. Também foram realizadas 1.129 abordagens a embarcações.

MAIS INVESTIMENTOS

Para ampliar, fortalecer e completar a estratégia das Bases Fluviais, O Governo do Pará, por meio da Segup, vai entregar, no segundo semestre de 2025, a terceira Base Fluvial nominada “Baixo Tocantins”. Ela será instalada no furo do Capim, zona rural do município de Abaetetuba, próximo a Barcarena, cobrindo portos fluviais e estratégicos do Pará no combate à criminalidade.

“Nós vamos ampliar a atuação das bases fluviais com a inauguração da terceira Base Integrada Fluvial, que ficará próximo ao Furo do Capim, no limite dos municípios de Abaetetuba e Barcarena, para que a gente possa completar essa estratégia fluvial e assim poder garantir ainda mais a segurança dos nossos rios e dos paraenses”, concluiu o titular da Segup.

Com o objetivo maior de garantir a presença do Governo do Pará em áreas estratégicas, para garantir maior seguranças às populações das regiões ribeirinhas, com fiscalizações contínuas , as Base Fluviais cumprem missões importantes, como parte do Sistema de Segurança Pública do Estado, na vasta malha fluvial paraense.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias