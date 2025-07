Governo entrega creche do programa “Creches Por Todo o Pará em Curuçá

Um espaço colorido e vibrante, projetado para estimular a criatividade e o desenvolvimento infantil, foi entregue às famílias da Vila de Abade, no município de Curuçá, nordeste paraense. Ontem, sexta-feira, 11, foi inaugurada mais uma unidade de educação infantil do Programa “Creches Por Todo o Pará”, uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A entrega representa mais estrutura moderna e um passo firme no compromisso com a educação infantil pública, gratuita e de qualidade, uma das prioridades da atual gestão.

“A entrega desse equipamento representa um passo muito importante para a cidade de Curuçá. É uma estrutura fundamental para melhorar e ampliar a oferta da educação infantil, para que a Prefeitura possa acolher as nossas crianças em um espaço de excelência. Essa creche certamente eleva o padrão da educação infantil no município e contribui com o avanço do nosso Estado. A meta do Governo do Estado é criar 30 mil novas vagas para crianças de 0 a 5 anos. Além da importância educacional, as creches também têm um papel social: permitir que pais e mães possam deixar seus filhos em um ambiente seguro, e assim possam trabalhar e buscar sua renda com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão bem protegidos”, destaca Helder Barbalho, governador do Pará.

Mais que paredes e teto, a nova creche é um lar de descobertas e afetos. São nove salas de aula, onde os pequenos vão aprender a compartilhar e se expressar. Uma sala multiuso será palco de brincadeiras, histórias e momentos de união. Além disso, há cinco banheiros que garantem cuidado e higiene, essenciais para o bem-estar das crianças.

“É gratificante testemunhar a união de esforços, concretizada na entrega de obras como esta, estar próximo da população, ouvir suas necessidades e dialogar é a marca do nosso Governo. Essa proximidade faz a diferença, pois nos permite vivenciar a realidade e entender as demandas de cada cidadão, reconhecemos que ainda há muito a ser feito, mas é evidente que superamos os desafios do passado e entramos em um momento de prosperidade. Acreditamos que a inauguração desta creche, assim como outras obras em andamento, é um testemunho do nosso progresso”, afirma Hana Ghassan, vice-governadora do Pará.

A nova unidade, com o nome de ‘Professora Antonia da Conceição Raiol e Silva’, vai expandir de forma significativa a oferta de vagas na educação infantil do município, ajudando a atender a demanda de inúmeras famílias que esperam por um ambiente educativo seguro para seus filhos. O investimento total na obra é de R$ 3.233.996,20.

“Para nós é uma enorme satisfação entregar a unidade infantil. Temos plena consciência dos desafios que é levar serviços públicos, o que torna essa entrega ainda mais significativa para toda a nossa equipe. Com essa inauguração, cumprimos a missão de entregar uma obra à altura do município”, conta Ricardo Sefer, secretário interino da Secretaria de Estado de Educação.

Há também uma estrutura pensada para quem dedica a vida ao cuidado com a infância, secretaria, coordenação, sala dos professores, copa, cozinha e despensa, espaços que garantem o cuidado de dentro para fora.

Com 15 anos na área da educação, Vanessa Santos, diretora da unidade, afirma que está apaixonada pelo espaço e que o equipamento vai ajudar as mães que precisam trabalhar. “É de grande sorte que a comunidade está recebendo esse presente, que veio para mudar e trazer todo um novo significado da educação, principalmente para os moradores de Abade. Eu estou apaixonada por ele, sou apaixonada pela educação, acredito que vai fazer toda a diferença, principalmente para as mães que estão entrando no mercado de trabalho. Fiquei muito feliz em poder contribuir com a gestão da creche, sei da responsabilidade que é cuidar da educação infantil, o cuidado, e topei na mesma hora”, disse a diretora.

Para os bebês, foi criado um refúgio especial, com berçário, lactário, espaço de amamentação e trocador, porque o começo da vida precisa de todo o carinho e atenção que só um lugar feito com amor pode oferecer.

“Quando cheguei e vi o espaço, achei calmo, foi bom. Por um lado é difícil, porque eu tenho que deixar minha filha o dia inteiro, mas a gente precisa trabalhar e não tem como. Pelo que o pessoal falou, posso deixá-la aqui o dia todo, então isso ajuda muito. Minha família também me apoia. Então resolvi tentar, até porque é um espaço seguro”, conta Delzivane Farias, mãe.

Na parte externa, o sol e o vento vão abraçar a infância com um parquinho de areia, uma quadra para convivência, um jardim que convida ao encantamento e até um banho externo para refrescar os dias de brincadeira.

SOBRE A INICIATIVA

O programa “Creches Por Todo o Pará” marca um momento histórico para o Estado. Pela primeira vez, o Governo do Pará está implementando uma iniciativa em larga escala voltada à ampliação do acesso à educação infantil. O programa vai beneficiar cerca de 30 mil famílias, com atenção especial às mães em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam o desafio diário de conciliar o cuidado com os filhos e a necessidade de trabalhar.

Ao todo, mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches distribuídas por todo o Estado, voltadas ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos. Nos municípios com maior densidade populacional, serão erguidas duas unidades, ampliando ainda mais a oferta de vagas e o alcance da iniciativa.

O esforço já começa a transformar realidades. Unidades foram entregues em diversos municípios, como Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço e, agora, em Curuçá. Cada uma representando um passo importante na construção de um futuro mais justo e promissor para as crianças paraenses e suas famílias.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias