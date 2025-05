Arquidiocese de Belém Convida Comunicadores para Peregrinação Jubilar em 2025

Da Igreja do Carmo à Catedral: peregrinação dos comunicadores será neste domingo (18) ás 8h da manhã.

A cada 25 anos, a Igreja Católica celebra o “Ano Jubilar”, um período de um quarto de século na história humana marcado por um tema específico definido pelo Santo Padre. Este “Ano Santo de Graça” oferece aos fiéis a oportunidade de obter indulgências plenárias para si ou para seus entes queridos, além de vivenciar práticas jubilares como peregrinações a locais sagrados designados pela Igreja.

Nesse espírito, a Arquidiocese de Belém, por meio de sua Pastoral da Comunicação, convida calorosamente todos os profissionais desta emissora para participarem da Peregrinação dos Comunicadores, a realizar-se no domingo (18), a partir das 8h da manhã, em Belém.

A jornada terá seu ponto de encontro inicial no átrio da Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada na Travessa Dom Bôsco, no histórico bairro da Cidade Velha. De lá, os peregrinos seguirão em direção à Catedral Metropolitana de Belém, situada na Praça Dom Frei Caetano Brandão, também na Cidade Velha, com previsão de chegada às 9h da manhã. Na Catedral, será celebrada a Santa Missa Solene do 5º Domingo da Páscoa, seguida de uma bênção especial dedicada aos nossos peregrinos.

Estendemos este convite especial a todos os profissionais da comunicação, em particular àqueles que professam a fé católica, bem como a seus familiares e amigos. Sua participação é de grande importância nesta histórica peregrinação voltada para nós, que exercemos o dom de comunicar, e para aqueles que nos apoiam e contribuem para o bom desempenho de nossas atividades.

Foto Reprodução Ilustração: paroquiastateresinha e pascombelem