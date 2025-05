Mestre Thomaz leve o som ancestral do carimbó a comunidade do Pará

O carimbó, ritmo que pulsa nas raízes culturais do Pará, ganha novos caminhos com o projeto “Rodando com Carimbó”, que inicia sua segunda fase de circulação com oficinas, rodas de conversa e shows gratuitos em seis municípios paraenses a partir desta quinta-feira (15). A proposta valoriza o carimbó como patrimônio cultural e promove o diálogo sobre sustentabilidade nas tradições populares.

Comandado pelo mestre Thomaz Cruz guardião do grupo “Os Africanos de Icoaraci”, o projeto chega a Mosqueiro, Santa Bárbara, Icoaraci, Ananindeua (Quilombo do Abacatal), Salvaterra (Quilombo Bairro Alto) e Soure. Com 55 anos de trajetória dedicados ao carimbó “pau e corda”, Thomaz é um símbolo vivo da cultura paraense. Entre oficinas de musicalização, construção de instrumentos com materiais recicláveis e vivências com crianças e jovens, ele compartilha seu legado de forma generosa e acessível.

Mais do que apresentações artísticas, a itinerância se propõe como um movimento de fortalecimento comunitário. Nas palavras de Joanna Denholm, da produtora Jambum!, “é um momento de trocas, escutas e construção coletiva”. A iniciativa é realizada com apoio da Lei Rouanet Norte, do Ministério da Cultura e patrocinadores como Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa e Correios.

O projeto também estimula a união de mestres, fazedores de cultura e grupos locais, especialmente de mulheres, criando redes de apoio e valorização mútua.

Serviço:

A programação completa está disponível no Instagram @rodandocomcarimbo.

Mais informações: rodandocomcarimboprod@gmail.com

