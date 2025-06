Nesse sábado, 14, o Sindicato dos Técnicos em Enfermagem – SINTHOSP promove sua festa junina. Será o Arraiá do Sinthosp, uma tradição durante os folguedos de São João. A festa, que terá muita quadrilha e comida típica, além de sorteio de brindes, terá a presença nacional Fole Brasil. O evento junino acontecerá na quadra da ASDEFA, na Avenida João Paulo II, a partir das 10h. O secretário adjunto de Esporte e Lazer e presidente do Sinthosp estará presente com toda a sua diretoria para recepcionar aos técnicos de enfermagem que se fizerem presentes. Vale à pena conferir.