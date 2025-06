Neste sábado, 14, às 15h, o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan inauguram, em companhia do prefeito Claudionor Moreira, a Usina da Paz de Capanema. O evento irá contar com a presença de deputados federais, estaduais, prefeitos da região do Caeté, vereadores e secretários municipais.