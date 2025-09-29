Arte e solidariedade se encontram no Theatro da Paz nesta terça-feira (30)

O Theatro da Paz em Belém será palco da 6ª edição do Show de Talentos Solidário, um evento que une grandes nomes da música paraense para uma causa nobre.

O espetáculo está marcado para esta terça-feira (30), às 20h. Promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, toda a renda arrecadada será revertida para o projeto Missão Belém e outras importantes obras sociais do grupo, apoiando aqueles em situação de vulnerabilidade.

A Mix FM Belém (100,9) MHz estará presente ao vivo, com flashes e entradas durante a programação para transmitir o clima do espetáculo, os momentos mais marcantes e a energia do público diretamente do Theatro da Paz. Sintonize para acompanhar a trilha sonora desta noite de terça-feira (30) dedicada à causa social.

Enquanto isso, o portal A Província do Pará fará a cobertura completa dos bastidores, capturando os momentos de preparação dos artistas, as entrevistas exclusivas com os cantores e a movimentação do Grupo Amigas Solidárias e da produção do show.



Esta edição traz um elenco diversificado, celebrando o talento e a riqueza musical do Pará, do pop rock ao brega inconfundível. Confira os artistas confirmados que subirão ao palco em prol da solidariedade:

• Banda Fruta Quente

• Betinho Souza

• Carlos Santos

• Banda Vinil Club

• Pedrinho Cavallero

• Fábio Reis (Banda RP2)

• Flávia Anjos

• Wanderley Andrade

• Markinho Duran

• Alexandre Souza

• Gilberto Nunes

• Patricia Saboya

• Thiago Costa

• Karol Vasconcellos

• Diva do Brega

• Pinduca

• Bailarina Ana Unger

Não perca a chance de assistir a um show inesquecível, que demonstra a força da união entre a arte e o espírito solidário de Belém! Garanta seu ingresso e contribua para transformar vidas.

Serviço

6ª edição do Show de Talentos Solidário

Data: 30.09.25

Horário: 20h

Compre aqui seu ingresso