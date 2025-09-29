segunda-feira, setembro 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

AABB/Belém brilha nos jogos da “VidaABB Integração 2025”

Encerrados e revestidos com êxito os tradicionais jogos da “VidaABB Integração 2025”, realizados na sede campestre da AABB/Belém, onde, contou com a presença de 160 funcionários e dependentes, perfazendo um clima de muita amizade entre as agências do Banco do Brasil dos Estados do Pará e Amapá. Houve disputas de várias modalidades, dentre elas, futebol Mini campo da faixa etária dos 40, 50 e 60 anos, corrida, natação, sinuca, tênis de mesa, tênis de quadra, videogame e vôlei de areia.

Os atletas enalteceram o apoio proporcionado pela diretoria da AABB/Belém, presidida por Tânia Barbosa e Arnaldo Lemos, diretor Financeiro. O representante da Fenabb, Pedro Paulo, também fez um agradecimento à atual presidente da Associação, pois, segundo ele, o clube está a caminho de retomar o sucesso da agremiação bancária, sobretudo, nos setores sociais, esportivos e culturais, haja vista vários associados já terem voltado a frequentar o clube após Tânia Barbosa passar a administrar o a entidade social e esportiva.

DESTAQUES

A equipe de funcionários e dependentes da AABB/Belém foi destaque dos jogos conquistando várias modalidades, como futebol Mini campo masters, tênis simples livre masculino, tênis super masters masculino, videogame livre masculino e vôlei de areia.

Essas conquistas mostraram que aos poucos o esporte está voltando a brilhar sob a nova administração que, inclusive, vem recebendo total apoio dos diretores atuais da Fenabb, à frente o presidente, Gustavo Boeira da Silva.

Imagem: Nonato Batista/Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Arte e solidariedade se encontram no Theatro da Paz nesta terça-feira (30)
Próximo artigo
Estado e Prefeitura realizam serviços de limpeza e manutenção em bairros de Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,267FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315