AABB/Belém brilha nos jogos da “VidaABB Integração 2025”

Encerrados e revestidos com êxito os tradicionais jogos da “VidaABB Integração 2025”, realizados na sede campestre da AABB/Belém, onde, contou com a presença de 160 funcionários e dependentes, perfazendo um clima de muita amizade entre as agências do Banco do Brasil dos Estados do Pará e Amapá. Houve disputas de várias modalidades, dentre elas, futebol Mini campo da faixa etária dos 40, 50 e 60 anos, corrida, natação, sinuca, tênis de mesa, tênis de quadra, videogame e vôlei de areia.

Os atletas enalteceram o apoio proporcionado pela diretoria da AABB/Belém, presidida por Tânia Barbosa e Arnaldo Lemos, diretor Financeiro. O representante da Fenabb, Pedro Paulo, também fez um agradecimento à atual presidente da Associação, pois, segundo ele, o clube está a caminho de retomar o sucesso da agremiação bancária, sobretudo, nos setores sociais, esportivos e culturais, haja vista vários associados já terem voltado a frequentar o clube após Tânia Barbosa passar a administrar o a entidade social e esportiva.

DESTAQUES

A equipe de funcionários e dependentes da AABB/Belém foi destaque dos jogos conquistando várias modalidades, como futebol Mini campo masters, tênis simples livre masculino, tênis super masters masculino, videogame livre masculino e vôlei de areia.

Essas conquistas mostraram que aos poucos o esporte está voltando a brilhar sob a nova administração que, inclusive, vem recebendo total apoio dos diretores atuais da Fenabb, à frente o presidente, Gustavo Boeira da Silva.

Imagem: Nonato Batista/Divulgação