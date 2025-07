Artistas paraenses e nomes de todo o Brasil prestam tributos a Preta Gil

Cantora faleceu aos 50 anos, nos Estados Unidos, durante tratamento contra o câncer

A notícia da morte da cantora e apresentadora Preta Gil, no último domingo (20), aos 50 anos, gerou grande comoção em todo o país e, especialmente, entre artistas e fãs paraenses, que usaram as redes sociais para prestar tributos emocionados à artista. Preta faleceu nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

Ícone de autenticidade, generosidade e força, Preta Gil deixou um legado marcante na música, no carnaval, na cultura e na vida de muitos brasileiros. Suas qualidades pessoais como o carinho com os amigos, o afeto com o público e a coragem diante da dor foram lembradas por artistas do Pará que conviveram com ela ou se sentiram inspirados por sua trajetória.

A cantora Fafá de Belém foi uma das primeiras a se manifestar. Em tom breve, mas carregado de emoção, escreveu: “Siga na Luz, Pretinha. Te amo.”

Já Mariana Belém, filha de Fafá, publicou um texto comovente. Ela relembrou como foi acolhida por Preta Gil durante o luto pela perda do irmão, há 15 anos. “Porque ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor”, escreveu. “Tenho certeza de que o Rafa vai te receber com o mesmo amor e acolhimento com o qual você cuidou de mim. Te amo.”

A cantora Zaynara, outro nome em destaque na cena musical paraense, exaltou o legado humano e artístico de Preta: “Ela abriu caminhos, segurou portas, construiu pontes. Fez da arte um lugar de acolhimento, de luta, de beleza. A cultura brasileira perde hoje uma das suas maiores vozes. Mas o que ela plantou fica.”

Gaby Amarantos, amiga próxima de Preta, também escreveu uma despedida intensa. “Você é coragem, alegria, afeto, exemplo. Um farol pra tantas de nós. Vai com fé, minha irmã. Você agora é luz livre, ancestral viva, um sinal de fogo que nunca apaga.”

A cantora Gretchen, que vive no Pará e é casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza, também homenageou a amiga: “Eu sei que o céu está em festa pra te receber. Porque você é o símbolo da alegria e do amor. Fica com Deus agora, sem dor e sem sofrimento.”

Cerimônia de despedida no Brasil

O corpo de Preta será trazido ao Brasil para as cerimônias fúnebres, mas até o momento a família não informou local, data ou se o velório será aberto ao público. A cantora morava no Rio de Janeiro, onde nasceu, e a prefeitura da capital fluminense decretou luto oficial de três dias.

Após o diagnóstico do câncer em 2023, Preta chegou a entrar em remissão com cirurgias e tratamentos intensivos. No entanto, em 2024 a doença voltou a se manifestar, atingindo outros órgãos, o que a levou ao tratamento experimental nos Estados Unidos.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria. Sua carreira inclui quatro álbuns de estúdio e dois registros ao vivo. Um de seus maiores feitos foi o Bloco da Preta, que arrastava multidões no carnaval de rua do Rio de Janeiro. Ela também era sócia da Mynd, uma das maiores agências de marketing digital do país.

Uma perda sentida em todo o Brasil

Nas redes sociais, personalidades de diferentes áreas lamentaram a perda e exaltaram sua trajetória.

A apresentadora Bela Gil, irmã de Preta, publicou uma foto de infância ao lado da artista e escreveu: “Minha maior grande perda. Minha eterna inspiração e alegria.”

A atriz Carolina Dieckmann, que viajou aos EUA para passar os últimos dias ao lado da amiga, escreveu: “Estar tão perto de você foi o maior presente do mundo. Descansa, meu amor. Como você lutou…”

O apresentador Luciano Huck destacou a amizade de décadas: “A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Entre tantos talentos, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros. E não por acaso, partiu no Dia do Amigo.”

A atriz Zezé Motta homenageou a trajetória da cantora e prestou solidariedade à família Gil: “É uma dor que não dá para medir. Descanse em paz, Preta. Eu te amo, e tenho certeza que o Brasil também.”

Autoridades também prestaram homenagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou ainda na noite de domingo. “Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e por quem teve a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta.”

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, relembrou a juventude ao lado da artista: “Você vai deixar muitas saudades, mas também muitas belezas.”

Já a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou o ativismo de Preta: “Ela enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura.”

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, escreveu: “Poucas vezes conheci alguém que espalhasse tanta alegria e boas vibrações. Que tristeza ver uma pessoa assim partir.”

Preta Gil parte como símbolo de força, alegria, coragem e afeto uma artista que sempre cantou a vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua ausência será profundamente sentida, mas seu brilho seguirá iluminando quem a admirava.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação