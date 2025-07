Homem é executado a tiros no Canal do Galo, em Belém

Vítima foi atingida na frente de casa; polícia investiga o caso

Um homem foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (14), na rua do Canal do Galo, localizada no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima foi identificada como Elional Bahia Lopes, de 47 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, Elional estava em frente à residência onde morava quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que efetuou os disparos. Testemunhas relataram que, mesmo ferido, ele tentou buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

A área foi isolada e peritos foram acionados para realizar a análise do local do crime. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que diligências estão em andamento para identificar e localizar o autor do homicídio. As testemunhas estão sendo ouvidas para contribuir com as investigações.

O caso segue sob apuração da Divisão de Homicídios, que busca esclarecer as motivações do crime e reunir mais informações sobre o suspeito.

Imagem: Vitor Hugo Ribeiro