Ataque hacker afeta STF, PF e escritório da família de Moraes

Nesta terça-feira (3), um grupo hacker reivindicou ataques aos sistemas do Supremo Tribunal Federal (STF), da Polícia Federal (PF), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do escritório de advocacia Barci de Moraes, da família do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Informações iniciais apontam possível ataque de negação de serviço (DDoS), que emite milhares de acessos simultâneos a sites para desequilibrar as redes.

Por meio das redes sociais, um grupo disse que os ataques começaram após o ministro determinar o bloqueio do X. As informações são da Folha de S.Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE