Trilha Amazônia Atlântica: Um Paraíso para Observadores de Aves

No último sábado (31), o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia foi palco da primeira edição do “Vem Passarinhar na Trilha Amazônia Atlântica”. O evento, promovido pelo Clube de Observações de Aves do Pará (Coapa) em parceria com o Ideflor-Bio, atraiu dezenas de participantes que puderam observar diversas espécies de aves em seu habitat natural, em um dia dedicado à educação ambiental e ao contato com a natureza.

Durante as duas horas de imersão na trilha, os participantes foram presenteados com um verdadeiro espetáculo da natureza. A cada passo, novas espécies de aves surgiam, encantando com suas cores vibrantes e cantos melodiosos. Choca-cantora, tangará-príncipe, beija-flor-tesoura-verde, furriel-do-norte e cabeça-encarnada foram apenas alguns dos 35 registros fotográficos que imortalizaram momentos únicos dessa jornada.

A observação de espécies raras como a saripoca-de-gould, o uirapuru-vermelho, o gavião-pega-macaco e o gaturamo-preto foi um dos destaques do evento.

Essa primeira edição serviu como um prenúncio de muitas outras. A expectativa é que o evento ‘Vem Passarinhar na Trilha Amazônia Atlântica’ se consolide no calendário anual, atraindo um público cada vez maior de entusiastas da observação de aves e da conservação ambiental.

O Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, com sua exuberante floresta, igarapés e áreas abertas, oferece um cenário perfeito para a observação de aves. A rica biodiversidade do local garante aos participantes uma experiência única, com a oportunidade de avistar diversas espécies em seus mais variados habitats.

Foto: Coapa/Divulgação