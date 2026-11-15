Até 2050, Brasil pode ter aumento de 44% no número de adultos com diabetes

16,6 milhões de adultos brasileiros convivem com a doença atualmente, segundo os últimos dados da International Diabetes Federation (IDF)

Rafaela Cascardo, da CNN Brasil, Rio de Janeiro

No Dia Mundial do Diabetes, celebrado neste sábado (14), a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) alerta para a conscientização sobre as complicações associadas à doença, especialmente as que podem comprometer a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. O último atlas divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) mostrou que o Brasil registrou pelo menos 16,6 milhões de adultos com diabetes em 2024. A entidade estima que esse número chegue a 24 milhões até 2050, o que representaria 44% de aumento em 26 anos. Os dados colocam o Brasil como o sexto país com mais adultos entre 20 e 79 anos diagnosticados com a doença.

O diabetes é uma doença crônica e silenciosa que exige acompanhamento contínuo e pode provocar complicações em diferentes partes do organismo, incluindo o sistema circulatório. Foi o que aconteceu com a dona de casa Marília Almeida, que descobriu o diabetes após perceber uma vontade excessiva de consumir alimentos doces. Ela procurou ajuda profissional de uma nutricionista e foi encaminhada a um médico.

“Quando descobrimos, eu já estava com diabetes. Foi aí que eu entendi porque estava tendo tantas cãimbras e formigamento nas pernas. Hoje preciso fazer acompanhamento com cirurgião vascular, mas sempre fico com receio porque é uma doença muito séria”, afirmou.Play Video

Quando não controlada adequadamente, a enfermidade aumenta o risco de danos aos vasos sanguíneos e pode favorecer o desenvolvimento de problemas como a doença arterial periférica, que compromete a chegada de sangue aos membros inferiores. Em situações mais graves, essas alterações podem levar ao surgimento de feridas de difícil cicatrização, infecções e, em casos avançados, à necessidade de amputação.

“O diabetes pode afetar os membros inferiores de duas formas que frequentemente se somam. A doença arterial periférica (da circulação das pernas e pés) reduz o fluxo de sangue para as pernas e os pés. Já a neuropatia pode diminuir a sensibilidade, fazendo com que a pessoa não perceba ferimentos, bolhas ou pressão excessiva do calçado. Por isso, uma lesão pequena pode passar despercebida e se agravar. Ferida, bolha, corte, vermelhidão, inchaço, aumento de temperatura, secreção ou mau cheiro precisam ser avaliados rapidamente, mesmo que não haja dor. Dor intensa em repouso, pé frio ou pálido, mudança de cor, escurecimento dos tecidos e piora súbita também são sinais de alerta. Quem tem diabetes não deve esperar a lesão doer para procurar ajuda”, explica o médico Antônio Carlos de Souza, diretor de publicações da SBACV.

Pé diabético exige atenção e acompanhamento especializado

A prevenção envolve o controle dos níveis de glicose no sangue, o acompanhamento médico regular e a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática de atividades físicas, conforme orientação profissional. Também é fundamental examinar os pés diariamente, observar alterações na pele, evitar andar descalço, utilizar calçados confortáveis e procurar atendimento médico ao identificar feridas, mudanças de coloração, inchaço ou dores persistentes. Pessoas com diabetes devem manter avaliações periódicas da circulação e da sensibilidade dos membros inferiores.

Milhões convivem com a doença sem saber

No Brasil, 5,3 milhões de pessoas já têm diabetes e não sabem. Isso significa quase um em cada três adultos. A IDF disponibiliza um teste online simples e gratuito que ajuda a identificar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. O questionário pode ser respondido em português e contribui para que a população identifique fatores de risco.

Maioria acha que não vai desenvolver diabetes

Uma pesquisa da IDF, divulgada nesta sexta-feira (13), mostrou que 93% concordaram que uma avaliação de risco de diabetes vale a pena mesmo para quem se sente saudável. Mas apenas 23% acreditavam que provavelmente desenvolveriam diabetes tipo 2, embora quase todos os entrevistados tenham relatado pelo menos dois fatores de risco conhecidos. Dois terços (66%) acreditavam, de forma equivocada, que pessoas com pré-diabetes — quando a glicemia está acima do normal, mas não o bastante para o diagnóstico de diabetes tipo 2 — costumam ter sintomas perceptíveis. A pesquisa ouviu 352 adultos no Brasil, como parte de um estudo realizado em seis países.

Mais de dois em cada cinco entrevistados (42%) disseram que teriam dificuldades em agendar uma avaliação de risco de diabetes. A dificuldade de conseguir consulta médica ou atendimento em uma unidade de saúde (28%) foi a barreira mais citada, com o maior percentual entre os seis países, seguida pelo custo (22%) e pelo receio em relação aos resultados(20%). Ainda assim, a disposição para agir existe: 78% dos brasileiros afirmaram que pretendem buscar um exame nos próximos seis meses, o índice mais alto entre os seis países pesquisados.

Marcelo Camargo/Agência Brasil