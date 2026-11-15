Pânico: Kalil e especialistas explicam por que corpo dispara “alarme falso”

Segundo entrevistados do CNN Sinais Vitais, o contexto de uma crise de pânico fica associado à experiência e pode desencadear novos episódios

Da CNN Brasil

A crise de pânico é descrita por especialistas como uma experiência profundamente assustadora e desconfortável, capaz de criar associações duradouras com os contextos em que ocorre.

O tema foi abordado no programa CNN Sinais Vitais do último sábado (14), com a participação do psiquiatra Fábio Corregiari e da psicóloga Mariângela Savoia, ambos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que explicaram os mecanismos por trás do transtorno do pânico.

Segundo os especialistas, esses contextos podem ser externos, como um ambiente específico, ou internos, como sensações físicas e sentimentos.

O contexto da crise e suas associações

Fábio Corregiari explicou que o contexto em que uma crise de pânico ocorre fica diretamente associado à experiência intensa vivida pela pessoa.

“O contexto em que aquela crise de pânico acontece fica associado com essa experiência terrível”, afirmou.

Como exemplo, ele citou alguém que teve uma crise dentro de um ônibus: ao tentar pegar o transporte novamente, a situação pode ser evitada ou, se enfrentada, provocar sintomas de ansiedade e até uma nova crise.

Além dos gatilhos externos, Corregiari destacou que o contexto interno também desempenha papel fundamental.

Uma sensação física aparentemente banal, como uma batida irregular no coração ou uma respiração mais curta, pode ser suficiente para desencadear um novo episódio.

“Qualquer sensação que esteve associada ali com a crise de pânico pode gerar uma nova crise”, ressaltou.

Um alarme falso do organismo

Mariângela Savoia reforçou a metáfora do “alarme falso” para explicar o fenômeno. Segundo ela, a resposta de pânico é originalmente um mecanismo de sobrevivência da espécie humana, acionado em situações de perigo iminente.

“A ansiedade faz parte da sobrevivência, por isso é uma característica universal da espécie humana”, afirmou.

O problema surge quando esse alarme é disparado sem que haja uma emergência real, gerando reações físicas e emocionais intensas sem motivo concreto.

Savoia também destacou que a primeira crise costuma ser a mais desorientadora, pois a pessoa não sabe o que está acontecendo. Mesmo após o início do tratamento, quando o paciente já reconhece os episódios como crises de pânico e sabe que elas duram cerca de 30 a 40 minutos e passam, a intensidade dos sintomas pode gerar dúvidas.

“Pode ser que dessa vez seja diferente, quem sabe eu realmente não estou em perigo”, descreveu, ilustrando o pensamento recorrente de quem sofre com o transtorno.

A especialista comparou a experiência a um alarme de carro ou de incêndio que dispara sem que haja de fato uma ameaça.

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