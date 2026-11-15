Rio de Janeiro confirma primeira morte por Mpox em 2026

Paciente tinha 48 anos e apresentava doença imunossupressora preexistente; município também registra aumento de casos nas últimas semanas

Manuella Dal Mas e Roberta Camargo, da CNN Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O município do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por Mpox em 2026. Segundo informações do Ministério da Saúde, a vítima era um homem de 48 anos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente tinha uma doença imunossupressora preexistente, que contribuiu para o agravamento do quadro clínico. Detalhes sobre o caso não foram divulgados em respeito à privacidade da família.

A pasta também informou que o município registrou, nas últimas semanas, um crescimento de casos de Mpox acima do previsto. Apesar da alta, os números atuais ainda estão abaixo dos registrados há quatro anos, durante a emergência da doença.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou 1.055 casos confirmados de Mpox neste ano, até sexta-feira (13). Além deles, há 617 casos suspeitos em investigação. São Paulo concentra 409 registros, enquanto o Rio de Janeiro contabiliza 395. Em todo o país, mais de 250 casos foram notificados apenas em novembro.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que a vacinação dos grupos mais vulneráveis é a principal medida para prevenir internações e mortes pela doença.

Atualmente, o imunizante está disponível na rede municipal para pessoas que vivem com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico.

A ampliação da vacinação para outros grupos, incluindo as demais pessoas vivendo com HIV/Aids e usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), deverá ocorrer de forma gradual, conforme a disponibilidade e o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Posicionamentos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) informou que não divulga informações individualizadas sobre pacientes diagnosticados com a doença. Segundo a pasta, as notificações são feitas pelos municípios diretamente no sistema de informação, enquanto o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) realiza o monitoramento diário dos registros.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), também afirmou que não divulga informações individuais sobre o estado de saúde, a evolução clínica ou o óbito de pacientes, em respeito ao sigilo médico e à legislação vigente. O instituto acrescentou que a investigação e a confirmação oficial de casos e mortes por doenças de notificação compulsória são responsabilidades das autoridades de saúde locais.

NIAID/Divulgação via REUTERS