Diabetes começa mais cedo: por que o pré-diabetes exige atenção?

O endocrinologista Dr. Maurício Hirata explica por que a doença preocupa também entre os jovens e quando é necessário investigar alterações glicêmicas.

Brazil Health

Durante muito tempo, o diabetes tipo 2 foi associado principalmente ao envelhecimento. Hoje, entretanto, a doença também é diagnosticada em adolescentes e adultos jovens, acompanhando mudanças nos hábitos de vida e o crescimento da obesidade. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas apresentam alterações da glicose que ainda não preenchem os critérios para diabetes, mas já indicam maior risco de desenvolver a doença.

O problema é que essas alterações costumam ser silenciosas. Sem sintomas evidentes, muitas pessoas só descobrem que apresentam glicemia elevada durante exames de rotina ou quando surgem complicações. Por isso, identificar precocemente o diabetes e o pré-diabetes tornou-se uma prioridade de saúde pública.

Uma epidemia que continua crescendo

Segundo o Atlas de Diabetes de 2025, da Federação Internacional de Diabetes (IDF), aproximadamente 589 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes no mundo. A projeção é que esse número alcance 853 milhões até 2050.

No Brasil, a estimativa é de 16,6 milhões de adultos com a doença. Uma parcela significativa desconhece o diagnóstico, o que dificulta o início do tratamento e aumenta o período de exposição à glicemia elevada.

O diabetes tipo 2 representa a maioria dos casos e está associado a fatores como predisposição genética, excesso de peso, sedentarismo e envelhecimento. Entretanto, a doença não ocorre exclusivamente em pessoas com obesidade, nem pode ser explicada apenas por escolhas individuais.

Quando não controlado adequadamente, o diabetes pode comprometer vasos sanguíneos, rins, olhos e nervos, além de aumentar o risco de infarto e AVC. O impacto envolve não apenas o tratamento da glicemia, mas também a prevenção de complicações que podem surgir ao longo dos anos.

Por que o diabetes tipo 2 está chegando mais cedo?

O aumento da obesidade infantil e adolescente é um dos fatores relacionados ao crescimento do diabetes tipo 2 entre os jovens. O acúmulo excessivo de gordura corporal, especialmente na região abdominal, pode favorecer a resistência à insulina, condição em que as células respondem menos à ação desse hormônio.

Com o tempo, o pâncreas pode não conseguir produzir insulina suficiente para compensar essa resistência, provocando elevação da glicose no sangue.

A redução da atividade física, o consumo frequente de alimentos de alta densidade calórica e a predisposição familiar também contribuem para o risco. Isso não significa, porém, que toda criança com excesso de peso desenvolverá diabetes.

A preocupação é que o diagnóstico precoce amplia o tempo de convivência com a doença. Além disso, estudos mostram que o diabetes tipo 2 iniciado na juventude pode apresentar progressão mais rápida e maior risco de complicações precoces em comparação com casos diagnosticados mais tarde.

O acompanhamento deve considerar também aspectos emocionais e sociais, evitando que crianças e adolescentes sejam responsabilizados individualmente por uma condição influenciada por múltiplos fatores.

Diabetes: obesidade abdominal e alterações metabólicas no diagnóstico | CNN SINAIS VITAIS

Pré-diabetes não significa ausência de risco

O termo pré-diabetes pode transmitir a impressão de que ainda não existe um problema de saúde. Na realidade, ele identifica alterações da glicemia acima dos valores considerados normais, mas abaixo dos critérios utilizados para diagnosticar diabetes.

Essas alterações podem ser identificadas por exames como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e teste oral de tolerância à glicose, conforme os critérios adotados.

A IDF estima que aproximadamente 635 milhões de adultos no mundo apresentem intolerância à glicose, uma das condições relacionadas ao pré-diabetes. No Brasil, são cerca de 17,8 milhões de pessoas. Esses números não representam todas as formas de pré-diabetes e não devem ser somados indiscriminadamente a outras estimativas, pois os grupos podem se sobrepor.

Pessoas com pré-diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e frequentemente possuem outros fatores de risco cardiovascular. Entretanto, a evolução não é inevitável: parte dos indivíduos permanece estável e outros podem retornar a níveis normais de glicemia.

A identificação precoce permite adotar medidas que reduzem o risco de progressão, especialmente mudanças sustentáveis na alimentação, atividade física e controle do peso, quando necessário.

Quando começar a investigar?

Em 2025, a Sociedade Brasileira de Diabetes passou a recomendar o rastreamento geral a partir dos 35 anos, antecipando a idade anteriormente utilizada como referência.

Pessoas mais jovens também podem precisar de investigação quando apresentam fatores de risco, como excesso de peso, histórico familiar de diabetes, hipertensão ou antecedentes de diabetes gestacional.

Entre crianças e adolescentes, o rastreamento pode ser indicado a partir dos 10 anos ou do início da puberdade, quando existe excesso de peso associado a outros fatores de risco. Isso não significa realizar exames indiscriminadamente em todas as crianças.

A frequência do acompanhamento depende dos resultados e das características individuais. Um exame normal não elimina a necessidade de reavaliação futura quando os fatores de risco permanecem presentes.

O momento de agir é antes das complicações

O diagnóstico de pré-diabetes não deve provocar pânico, mas também não pode ser ignorado. Ele representa uma oportunidade de intervenção antes que alterações metabólicas se tornem mais importantes.

Estudos de prevenção demonstraram que mudanças estruturadas no estilo de vida podem reduzir significativamente a progressão para diabetes tipo 2 em pessoas de maior risco. Em situações selecionadas, o médico também pode considerar tratamento medicamentoso.

A principal mensagem é que não é necessário esperar o aparecimento de sintomas para cuidar da saúde metabólica. Com o diabetes atingindo faixas etárias cada vez mais jovens, reconhecer os fatores de risco e investigar alterações da glicose no momento adequado pode fazer diferença ao longo de toda a vida.

*Texto escrito pelo endocrinologista Maurício Yagui Hirata, que também é membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês, membro da Endocrine Society, European Society of Endocrinology e American Association of Clinical Endocrinology e Head Nacional de Endrocrinologia da Brazil Health | CRM/SP 59813 | RQE 23162

Freepik