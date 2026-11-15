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Avaí não consegue ultrapassar o Ceará e disputará Série C; veja rebaixados

Leão da Ilha até venceu o América-MG, mas empate do Ceará contra o CRB confirmou a queda do clube catarinense para a terceira divisão do futebol brasileiro

Gustavo Riguetti, da CNN Brasil

O Avaí não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2027 neste sábado (14).

Apesar de ter vencido o América-MG, a equipe catarinense não contou com o resultado necessário no confronto entre Ceará e CRB para escapar da queda.

Com a combinação de resultados, o Leão da Ilha terminou a competição na zona de rebaixamento e disputará a terceira divisão nacional na próxima temporada.

Assim, mais um clube tradicional do futebol brasileiro terá de disputar a Série C em 2027, juntando-se a Londrina, América-MG e Ponte Preta, que também terminaram a Série B entre os quatro últimos colocados.

Veja os rebaixados da Série B

  • Avaí
  • Londrina
  • América-MG
  • Ponte Preta

Divulgação/Avaí FC

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