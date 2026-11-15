Jesus ironiza falta de CR7 após derrota: “Só se fosse pra fazer companhia”

Seleção Portuguesa levou uma goleada de 4 a 1 contra a Dinamarca, no Estádio Municipal de Braga, em pela 5ª rodada da Liga das Nações da UEFA

Da CNN Portugal

Após a derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, pela quinta rodada da Liga das Nações neste sábado (14), o treinador português Jorge Jesus foi questionado sobre a reação de alguns torcedores portugueses.

Parte dos torcedores deixou as arquibancadas quando Portugal já estava sendo goleado, enquanto outros entoaram cânticos em homenagem a Cristiano Ronaldo. O treinador afirmou compreender a manifestação dos portugueses.

“É normal. As pessoas sentem falta e não se esquecem do que o Cris fez durante 23 anos na seleção. Não há como mudar isso. O fato de algumas pessoas saírem quando estamos perdendo por 4 a 1… ninguém está contente. Ninguém estava preparado para perder aqui hoje, muito menos por 4 a 1”, declarou.

Questionado se também sentia falta de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, Jorge Jesus respondeu com ironia.

“Falta dele? Falta de quê? Só se fosse para me fazer companhia. Ele já não joga, já não está aqui, já decidiu a situação dele”, afirmou o treinador.

Em primeira partida após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo, a Seleção Portuguesa levou uma goleada de 4 a 1 contra a Dinamarca, no Estádio Municipal de Braga, em jogo válido pela 5ª rodada da Liga das Nações da UEFA.

O jogo foi marcado por homenagens ao ídolo lusitano, com todos os jogadores da seleção portuguesa vestindo a camisa 7, número que se tornou um símbolo na carreira do atacante.

Os gols da Seleção Dinamarquesa foram de Rasmus Hojlund (duas vezes), Pierre-E. Hojbjerg e Joachim Andersen. Para os portugueses, que jogaram pela primeira vez em 23 sem Cristiano Ronaldo como atleta da seleção nacional, Bernardo Silva balançou as redes.

Donos da casa, Portugal já estava classificada para as quartas de final do torneio e precisavam apenas de um empate para garantir a liderança do grupo A4.

Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria da seleção no começo de novembro. O atacante de 41 anos marcou 146 gols em 234 jogos e conquistou o título da Eurocopa, em 2016.

Apesar da derrota, a Seleção Portuguesa permaneceu na liderança do Grupo D, com 12 pontos. Os dinamarqueses ocupam o segundo lugar, com nove pontos, três a mais que a Noruega.

Além dos pontos anotados, a Dinamarca também quebrou a sequência de invencibilidade de Portugal na competição. Nos últimos quatro duelos, a equipe liderada pelo técnico Jorge Jesus venceu todos.

Foto: Efe