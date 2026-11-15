Enem: estudantes com dificuldade em números enfrentam prova sob pressão

Transtorno de aprendizagem conhecido como “discalculia” afeta a compreensão numérica e pode intensificar a ansiedade dos participantes durante as avaliações

Helena Barra, da CNN Brasil*, em São Paulo

Entre revisões de conteúdo, simulados e expectativas sobre o desempenho, a segunda fase do Enem 2026 — que ocorre neste domingo (15) — pode representar um desafio ainda maior para quem convive com dificuldades persistentes relacionadas às questões de exatas. Segundo estudos, essa relação pode estar associada à discalculia, um transtorno específico de aprendizagem que interfere na compreensão e no processamento de informações numéricas.

Diferentemente de uma dificuldade pontual com determinada matéria ou da falta de familiaridade com os conteúdos, a discalculia envolve obstáculos persistentes em habilidades matemáticas, como reconhecer quantidades, compreender relações numéricas, memorizar operações básicas e realizar cálculos. Esses obstáculos podem aparecer também em situações cotidianas, como administrar dinheiro, interpretar horários e estimar medidas.

Para Danielle Admoni, psiquiatra da infância e adolescência e professora da Afya Educação Médica São Paulo, além dos impactos na aprendizagem, o transtorno pode repercutir na saúde emocional. “Experiências recorrentes de frustração, cobranças e dificuldades para acompanhar o ritmo escolar podem contribuir para sentimentos de insegurança, medo de errar e ansiedade diante de atividades que envolvem números. Em períodos de avaliação, como o Enem, essas reações podem ganhar intensidade”, comentou.Play Video

Um estudo publicado na revista americana “Journal of Educational Psychology”, analisou 1.757 estudantes e identificou que crianças com discalculia do desenvolvimento tinham aproximadamente duas vezes mais chances de apresentar níveis elevados de ansiedade do que aquelas com desempenho matemático típico. A pesquisa também demonstrou que ansiedade diante da matemática e discalculia não são necessariamente a mesma condição. A maioria dos estudantes com altos níveis de ansiedade matemática apresentava desempenho matemático típico ou acima da média.

Como diferenciar a ansiedade da discalculia?

Embora possam coexistir, a ansiedade matemática e a discalculia apresentam características distintas. Enquanto a primeira está relacionada à resposta emocional diante de situações que envolvem números, a segunda corresponde a um transtorno de aprendizagem que compromete habilidades matemáticas específicas.

Na prática, um estudante com ansiedade matemática pode compreender os conteúdos, mas apresentar bloqueios quando precisa resolver exercícios sob pressão. Já uma pessoa com discalculia pode enfrentar dificuldades persistentes na compreensão de conceitos numéricos, mesmo quando recebe explicações e oportunidades de aprendizagem.

A identificação do transtorno exige uma avaliação especializada, que considera o histórico de aprendizagem, o desempenho em habilidades matemáticas e outros aspectos do desenvolvimento. Por isso, dificuldades isoladas em uma prova ou em determinado conteúdo não são suficientes para estabelecer um diagnóstico.

“A discalculia não está relacionada à falta de inteligência, esforço ou interesse pelos estudos. Trata-se de uma condição que interfere na maneira como o cérebro processa informações numéricas. Por isso, é importante observar se as dificuldades são persistentes e aparecem em diferentes situações, mesmo diante de estratégias de ensino e acompanhamento. Quanto mais cedo esse quadro é identificado, maiores são as possibilidades de desenvolver intervenções adequadas às necessidades de cada pessoa. É importante buscar ajuda o quanto antes para evitar o ‘trauma’ com a matemática”, destacou Danielle.

Confira dicas para lidar com as dificuldades no Enem:

Ler o enunciado com calma, identificar as informações principais e resolver uma parte de cada vez;

Evitar comparações com outros estudantes e estabelecer metas compatíveis com suas necessidades;

Desenhos, gráficos, esquemas e cores podem facilitar a compreensão de conceitos numéricos;

Intercalar períodos de concentração com momentos de descanso para evitar sobrecarga;

É recomendado buscar acompanhamento médico em casos persistentes de dificuldades com números.

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