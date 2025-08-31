Atlético-MG inicia negociações com Zubeldía para cargo de treinador

Galo entrou em contato com o técnico argentino para substituir Cuca

Cláudio Rezende, Henrique André e Rômulo Giacomin, da Itatiaia

O Atlético-MG iniciou as tratativas com Luis Zubeldía para ser o novo técnico do clube. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela Itatiaia.

Há outros nomes em pauta. Inclusive, o português Pedro Martins, de 55 anos, atualmente no Al-Gharafa, do Catar, também foi consultado.

A diretoria atleticana vem diminuindo a lista de opções conforme o tempo de análise.

Os nomes dos profissionais sondados pelo clube são guardados em sigilo. Porém, a reportagem da Itatiaia teve acesso a alguns dos critérios utilizados pela cúpula durante as reuniões.

São eles: empregados e não empregados, perfil de jogo, viabilidade, adaptação ao projeto da SAF e comportamento.

Passagem de Zubeldía no São Paulo

Luis Zubeldía comandou o São Paulo por duas temporadas e esteve no comando da equipe por 85 jogos, conseguindo 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Sob o comando do treinador argentino, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025.

Além disso, terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação.

Próximo jogo do Atlético-MG

Sob o comando de Lucas Gonçalves como interino, o Atlético-MG enfrenta o Vitória neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no estádio do Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Galo ocupa a 12º posição, com 24 pontos.

Rubens Chiri / saopaulofc