Remo empata em 0 a 0 com o Cuiabá no Mangueirão lotado pelo Fenômeno Azul

O Clube do Remo deixou escapar uma vitória dentro de casa na tarde deste sábado, 05, ao empatar em 0 a 0 com o Cuiabá, jogo válido pela 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro, Série B. Foi um jogo de compadre e comadre, no qual o Leão Azul não se encontrou no gramado, ao passo que os visitantes só fizeram cera, como disseram os comentaristas da equipe Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara.

A equipe azulina bem que pressionou, mas não conseguiu furar a retranca do Cuiabá, ou seja, o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ terminou em 0 a 0

Diante do resultado, o Remo está no G4, mas pode sair a depender da combinação de resultados de outros jogos na atual rodada. Se vencesse, estaria com 26 pontos, bem seguros. Soma, apenas, 24 pontos, um ponto para cada equipe. Os azulinos devem torcer para que o Paysandu vença o Avaí logo mais, para que aquele não ultrapasse o Clube do Remo.

Em mau momento, o Cuiabá vem de três derrotas, acumula agora 22 pontos, ao empatar com o Clube do Remo.

Agora, o Clube do Remo volta a jogar, pela 16ª Rodada, contra a Chapecoense, no próximo dia 13.

PRESSÃO

Nos dois tempos regulamentares, o Clube do Remo fez pressão contra o Cuiabá, que se manteve na defensiva, tentando segurar o empate. No retorno ao segundo tempo, já cansados, os azulinos perderam velocidade, embora tenham tentado até o minuto final fazer o gol que selaria a vitória dentro de casa com o faturamento de mais três pontos.

Felipe Vizeu, Adaílton e Pedro Rocha se destacaram, mas não conseguiram finalizar em função da retranca fechada dos adversários.

Por Nazaré Sarmento/Edição: Roberto Barbosa/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo