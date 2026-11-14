Tosse e falta de ar frequentes podem indicar asma ou pneumonia; entenda

Doenças são uma das principais causas de hospitalizações na rede pública; quando as enfermidades se juntam, o quadro do paciente pode ser grave

Yasmin Silvestre, colaboração para a CNN Brasil, São Paulo

Tosse seca, pouco fôlego e peito apertado são sintomas comuns tanto da pneumonia, quanto da asma. A forte semelhança com outras doenças, como a gripe, leva muita gente a adiar a ida ao médico ou até se automedicar em casa, sem prescrições.

No entanto, a prática pode ser perigosa. A pneumonia é uma das principais causas de internações no SUS. Nos últimos 7 anos, foram mais de 4,7 milhões de hospitalizações na rede, segundo um levantamento publicado no Journal Of Medical and Biosciences Reseach. Por outro lado, estimam-se que há cerca de 20 milhões de brasileiros asmáticos, entre crianças e adultos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença crônica é a terceira mais atendida pelo sistema público.

Uma enfermidade não anula a outra. No entanto, quando as duas estão juntas, o quadro pode piorar e elevar o risco de morte.

Mas qual a diferença entre as duas doenças?

A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser provocada por bactérias, vírus ou fungos. Ela costuma vir acompanhada de febre, calafrios, dor no peito e tosse, com ou sem catarro.

Segundo a pneumologista Helen Coutinho, do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), os idosos são os pacientes mais vulneráveis, por terem uma imunidade mais enfraquecida. Com isso, eles também podem apresentar sintomas inespecíficos e diferentes daqueles observados em pacientes mais jovens.

“Confusão, sonolência, lentidão e outras mudanças de comportamento podem ser as primeiras manifestações de um quadro infeccioso. Às vezes, a família percebe apenas que o idoso ‘está estranho’, antes mesmo de ele se queixar de sintomas mais comuns da pneumonia, como febre e dor no peito”, explica.

Já a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Os sintomas oscilam entre chiado e aperto no peito, falta de ar e tosse. Sinais podem ser intensificados na madrugada, ao acordar ou depois de uma atividade física. Ela não tem cura.

Infecções respiratórias, fumaça, poeira, mofo e poluição estão entre os gatilhos das crises das duas doenças.

Asmáticos também precisam de atendimento se os sintomas pioram ou se a medicação de alívio deixa de funcionar como de costume.

Sinais graves:

falta de ar intensa ou que surge em repouso;

dificuldade para completar frases;

esforço visível para respirar;

lábios arroxeados;

confusão mental ou sonolência fora do normal.

Prevenção

Em relação a asma, é necessário o acompanhamento médico regular. Apenas um especialista saberá o tratamento necessário, como o uso dos inalatórios, as chamadas “bombinhas”.

A asma é causada pela predisposição genética, mas outros fatores podem intensificar a doença. Como, por exemplo, a poluição, o uso de tabaco e a obesidade. As vacinas também ajudam na prevenção. A da gripe previne complicações da influenza, infecção capaz de agravar a asma.

No caso da pneumonia, os imunizantes conhecidos como Pneumo (pneumocócicas) protegem contra o pneumococo, uma das bactérias causadoras de pneumonia.

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Atendimento no SUS

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece o acompanhamento regular com médicos especialistas. Além disso, por meio da farmácia popular, disponibiliza os inaladores e medicamentos de forma gratuita.

A indicação das vacinas depende da idade, do histórico vacinal e das condições de saúde. Crianças e pessoas dos grupos especiais ganham prioridade para receber as doses.

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