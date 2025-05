Operação prende suspeitos de crimes sexuais contra crianças na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã desta quinta-feira (15), oito homens suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes durante a operação “Caminhos Seguros”, realizada em Belém e em outros municípios da Região Metropolitana. A ação é parte de uma mobilização nacional contra a violência sexual infantojuvenil.

De acordo com a delegada Emanuela Amorim, diretora da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), os presos foram levados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), onde passaram por exames periciais e registro de boletins de ocorrência. As investigações apontam que a maioria das vítimas está em situação de vulnerabilidade.

Desde o início de maio, mais de 15 suspeitos já foram detidos no estado, e outros seguem sendo monitorados. As ações devem continuar até o final do mês, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais oficiais:

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da assistente virtual da Polícia Civil, Iara: (91) 98115-9181

Imagem: Agência Pará