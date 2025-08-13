quarta-feira, agosto 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Câmera flagra momento em que bebê é arremessado de moto em acidente

Um grave acidente de trânsito em Curitiba, capital do Paraná, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13). A colisão, capturada por câmeras de segurança, ocorreu no bairro Campo do Santana e envolveu uma moto e um carro.

As imagens mostram o momento em que a moto, que levava uma mulher e seu bebê na garupa, não respeita a sinalização de pare e colide com a porta de um carro. Com o impacto, o piloto perde o capacete, e a mãe e o bebê são arremessados do veículo.

O bebê, de aproximadamente um ano, sobreviveu à queda com apenas ferimentos no rosto. A mãe e o filho foram socorridos e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital. A condutora do carro foi levada ao Hospital do Trabalhador para avaliação. A filha da motorista, que estava em sua cadeirinha no banco traseiro, não se feriu.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.

