Bagre, no Marajó, fortalece o ensino infantil com a primeira creche do município

Moradores de Bagre receberam nesta terça‑feira, 22, a Creche Bispo Dom José Luís Azcona Hermoso, a primeira unidade de educação infantil do município do Arquipélago do Marajó. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Helder Barbalho participaram da cerimônia, ao lado do prefeito Cleberson Farias Lobato Rodrigues (Clebinho Rodrigues) e da presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Fernanda Pacobahyba.

Com 31.892 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bagre passa a contar com 96 vagas para crianças de 0 a 5 anos, resultado da cooperação entre a Prefeitura e o Governo Federal, via FNDE/Ministério da Educação. A unidade integra o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, programa que acelera a conclusão de equipamentos educacionais em todo o País.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou os investimentos do Estado no município, que vão além da educação.

“Nós vamos, ainda neste ano, ter uma creche nova. Temos obra aqui, e está ficando pronta. Tem um convênio da Escola Julião, que são mais de 18 salas de aula do Ensino Médio, que está sendo já licitado pela Prefeitura. Nós temos também a orla da cidade, que é uma parceria nossa. Terminamos agora a primeira etapa do abastecimento de água da cidade, e vamos iniciar, já nesse novo momento, no saneamento do Estado, a universalização. Todas as casas vão ter água na torneira e tratamento de esgoto”, anunciou o governador.

HOMENAGEM

O ministro Camilo Santana ressaltou a parceria entre União, Estado e Município para priorizar a primeira infância. A unidade homenageia o bispo emérito do Marajó, Dom José Luís Azcona Hermoso, reconhecido por sua defesa dos direitos humanos na região.

“Quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes, que precisam da saúde e da educação. Essa creche não deixa a desejar a nenhuma creche particular do País. O Helder tem feito um trabalho extraordinário na educação. O Pará, no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), era o 26º, o penúltimo. E neste ano ficou em 6º lugar no Ideb. É o compromisso com a educação”, afirmou o ministro.

IMPACTO SOCIAL

A nova creche fortalece a oferta de educação infantil em Bagre. Além de garantir segurança e estímulo pedagógico, o espaço permitirá que mães e pais retornem ao mercado de trabalho com tranquilidade, impulsionando a economia local.

“Hoje se abre uma oportunidade não só para mim, mas para outras mães que querem trabalhar e não tinham onde deixar seus filhos”, disse Joquebede Carvalho, trabalhadora de serviços gerais.

INVESTIMENTOS

O Governo do Pará avança paralelamente com o Programa Creches Por Todo o Pará, que já entregou sete unidades, em várias regiões, e prevê a construção de 150 creches, das quais 90 já estão em obras. Com investimento superior a R$ 400 milhões, cada creche estadual atenderá até 200 crianças, de 0 a 5 anos, com estrutura completa — berçário, lactário, brinquedoteca, biblioteca e áreas de recreação cobertas.

O Estado já entregou creches do Programa em Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção, Cumaru do Norte e Almeirim. Atualmente, uma das unidades em construção está em Portel, outro município marajoara.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias