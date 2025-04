Mundo – Procissão marca o início do velório com homenagens ao Papa Francisco

O corpo do Papa Francisco começou a ser velado na Basílica de São Pedro nesta quarta-feira, 23, após procissão entre os fiéis desde a Casa de Santa Marta, onde morava. As cerimônias começaram por volta das 4h, no horário de Brasília e o velório foi aberto ao público às 6h.

O caixão do papa foi recebido por uma multidão, que faz fila para entrar na basílica e prestar suas últimas homenagens ao pontífice. O velório público ficará aberto até a sexta-feira, 25.

A programação incluiu uma série de cerimônias litúrgicas para marcar a despedida de Francisco. Antes dos fiéis poderem entrar na igreja, o papa foi velado por bispos e padres, que realizaram ritos e prestaram suas homenagens.

Antes de entrar na Basílica de São Pedro, o corpo do papa passou por uma procissão desde a Casa de Santa Marta, onde ele estava. O trajeto passou pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, sairá pelo Arco dos Sinos em direção à Praça de São Pedro e entrou na basílica pela porta central.

À medida que o caixão atravessava a Praça de São Pedro, uma multidão de milhares de pessoas aplaudia Francisco repetidamente —um gesto tradicional de respeito na Itália em ocasiões como essa. Segundo o Vaticano, 20 mil fiéis estão presentes na praça, e alguns se emocionaram com a passagem do corpo.

Anteriormente, a procissão também passava pelo Palácio Apostólico. No entanto, Francisco retirou o local do trajeto para deixar a cerimônia ainda mais simples.

PROCISSÃO LITÚRGICA

O ritual de procissão foi presidido pelo cardeal irlandês-americano Kevin Farrell, camerlengo da Santa Sé. Antes da saída da Casa Santa Marta, houve um momento de oração. Farrell também comanda a Liturgia da Palavra na Basílica de São Pedro.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor agora acompanhamos os restos mortais do nosso Papa Francisco até a Basílica Vaticana”, disse Kevin Farrell no início da cerimônia.

O corpo de Francisco está exposto diretamente no caixão, sem o uso de uma plataforma elevada, como era feito anteriormente. A mudança também atende a um desejo do papa para deixar o velório mais discreto.

O próprio Francisco também determinou que o caixão fosse mais simples. No passado, papas eram enterrados em três urnas: uma de cipreste, outra de chumbo e a última de carvalho. Agora, a estrutura terá apenas um caixão de madeira revestido com zinco.

O funeral oficial será realizado no sábado (26), às 10h (5h em Brasília), com uma missa na Praça de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A celebração marcará o início dos “novemdiales”, os nove dias de luto e orações pela morte de um papa.

Ao contrário de seus antecessores, Francisco pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na cripta da Basílica de São Pedro.

Fonte e imagens: portal G1