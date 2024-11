Belém corre para sediar a COP 30, em novembro de 2025, com grandes investimentos financeiros

Nada menos que 6,7 bilhões de reais dos governos Federal, Estadual e Municipal estão sendo investidos em Belém com vistas à Conferência do Clima da ONU – COP 30, que deverá reunir mais de 50 mil autoridades em novembro de 2025.

Há exato um ano do evento, o secretário extraordinário da COP 30 da Casa Civil da Presidência da República, Walter Correia, fala em transformação e legado que o evento trará ao Pará e também ao Brasil.

“A COP 30 será mais que um evento, mas a oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo que é um ator comprometido com o multilateralismo e com o consenso em negociações globais. Além disso abre as portas de Belém e do Pará, demonstrando a grandeza da região amazônica, um retrato bem diferente do país em relação ao eixo Rio-São Paulo, e projeta o Pará como líder nas discussões acerca do futuro do planeta”, destacou Valter.

Os recursos financeiros estão pulverizados em obras de infraestrutura urbana como o Parque da Cidade, Hangar Centro de Convenções, Porto Futuro I e II, hotelaria diversa incluindo residências com mais de cinco mil vagas; dragagem do porto de 6 para 9 metros de profundidade para navios dormitórios aportarem aqui; criação da Vila COP, com 500 apartamento temporários; qualificação de 20 mil profissionais para atividades de serviços, idiomas, bares e restaurantes e turismo receptivo., dentre tantos outros empreendimentos.

As empresas aéreas também estão sendo acionadas para ampliar o “hub aéreo” e a empresa que assumiu o Aeroporto Internacional de Belém começa a promover reformas estruturantes que irão dar mais dinâmica no processo de embarque e desembarque.

O governador Helder Barbalho desdenha das orquestrações cabulosas que tentam desconstruir Belém como sede da COP e afirma que o Pará irá promover a maior e mais importante Conferência da ONU e todos os tempos, que deverá reordenar as políticas ambientais de todo mundo tendo a Amazônia e os povos da floresta com maiores incentivadores. Que venha a COP 30. (Colaborou Pedro Medina/Ronabar).

Imagem: Agência Pará de Notícias