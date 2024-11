Governo do Pará anuncia que COP 30 em Belém terá Pavilhão do Oceano para debater ecossistemas

O governador Helder Barbalho e representantes do Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI) assinaram, nesta quarta-feira (13), um memorando de entendimento para criação do Pavilhão do Oceano na estrutura da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém.

O documento foi assinado no segundo dia de participação do governador Helder Barbalho na COP 29, que acontece na cidade de Baku, no Azerbaijão. O Pavilhão do Oceano servirá como uma plataforma, localizada na Zona Azul da COP 30, para destacar o papel crítico do oceano no enfrentamento das mudanças climáticas, além de promover a pesquisa oceânica e facilitar parcerias globais para a governança sustentável do oceano.

No ato da assinatura, o chefe do Poder Executivo Estadual paraense ponderou a importância estratégica da parceria que vai permitir avanços para preservação do oceano amazônico, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

“É uma parceria importante para cuidarmos da floresta, mas também para cuidarmos do oceano. Neste momento, é uma oportunidade muito importante para avançamos em pesquisas e para implementamos ações para cuidar do oceano na Amazônia”, ponderou o governador Helder Barbalho.

“Estamos muito empolgados para visitar o estado do Pará e avançarmos nos trabalhos junto com nossos parceiros. Agora, o próximo passo é dialogarmos com outras instituições parceiras que querem se juntar ao Ocean Pavilion para a COP 30. Então, estamos ansiosos para ter uma celebração muito maior no Brasil”, adiantou Peter Menocal, Diretor-Presidente do WHOI.

O deputado estadual e prefeito eleito de Belém, Igor Normando, que está participando da COP 29, destaca que a COP 30, que será realizada na capital paraense, está sendo organizada de forma estrutural para cidade. Normando reafirmou a comprometimento para receber o evento e destacou o legado que ficará para cidade.

“Fico feliz que vamos poder entregar o melhor evento que a COP já viu. Primeiro, por ser na Amazônia, coração e pulmão do mundo, e também porque estamos nos preparando de forma estrutural para receber o evento e que esse legado possa seguir por gerações”, disse.

O acordo prevê ainda que a WHOI vai colaborar com o Governo do Pará para garantir que a pesquisa oceanográfica local e global seja destacada. Também estão previstas a participação de uma série de programas e eventos dentro Pavilhão, incluindo apresentações principais, painéis de discussão e sessões de networking.

Essas atividades se concentrarão na conservação dos oceanos, soluções climáticas baseadas no oceano e nas áreas de adaptação e mitigação e ciência marinha, e contarão com chefes de estado e governo, cientistas líderes, formuladores de políticas e representantes de comunidades indígenas e locais.

A WHOI e o Governo do Pará irão articular, junto às organizações internacionais, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e o setor privado, para participarem e apoiarem o Pavilhão do Oceano. Foi acordado ainda que serão realizados feitos para garantir uma ampla representação de diversas vozes, particularmente aquelas de comunidades vulneráveis e costeiras.

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) é uma instituição de pesquisa e educação sem fins lucrativos localizada em Woods Hole, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Thalmus Gama/Ag Pará