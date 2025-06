Belém dá largada ao Junho Verde com ação de plantio e educação ambiental na Sacramenta

A Prefeitura de Belém iniciou, nesta segunda-feira (2), a programação especial do Junho Verde, com uma ação no bairro da Sacramenta que uniu plantio de mudas, paisagismo e educação ambiental. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), marca o começo de um mês dedicado à sustentabilidade e à mobilização da população em prol do meio ambiente.

O ponto de partida foi o canteiro central da passagem São Benedito, via que liga a Sacramenta à avenida Pedro Álvares Cabral. Por lá, equipes realizaram o plantio de espécies nativas, como manguitos, paus-pretos, manacás-da-serra e até jambu, além de um paisagismo com centenas de mudas ornamentais.

“O intuito dessa ação é trazer de volta a vida para essa praça e arborizar toda ela”, destacou Denis Gomes, chefe do plantio da Semma. Ao todo, foram utilizadas mais de 850 mudas entre árvores e plantas ornamentais, transformando o espaço em uma área mais verde e acolhedora.

Além de deixar o bairro mais bonito, o projeto busca sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental, com atividades educativas sobre descarte correto de lixo, cuidado com os espaços públicos e o papel de cada cidadão na construção de uma cidade mais sustentável.

Moradores aprovaram a iniciativa. A educadora Rosinete Marialva, de 58 anos, celebrou o projeto: “Estou achando excelente essa iniciativa de arborizar e essa conversa com a comunidade. Mas é preciso a parceria de todos para manter”, reforçou.

Para a dona de casa Elieide Marciel, de 57 anos, a ação já trouxe benefícios imediatos. “Plantar árvores protege mais, traz sombra, ventilação e conforto. Espero que essa ação chegue a outros pontos da cidade também”, afirmou.

Com o tema “Belém rumo à COP 30: construindo uma cidade sustentável e resiliente”, a programação do Junho Verde segue com atividades em diversos bairros ao longo de todo o mês. O ponto alto será o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), reforçando o chamado para práticas mais sustentáveis e um futuro mais verde para Belém.

Imagem: Agência Belém