Terminal Hidroviário de Icoaraci avança com foco na COP 30 e promete impulsionar turismo e economia

As obras do Terminal Hidroviário Turístico do Distrito de Icoaraci, em Belém, seguem em ritmo acelerado, com 32% de execução até abril deste ano. Orçado em R$ 7,9 milhões, o projeto integra o pacote de investimentos preparatórios para a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.

Localizado na rua Siqueira Mendes, ao lado do tradicional trapiche de Icoaraci, o terminal promete transformar a mobilidade fluvial da região, ligando de forma mais eficiente o distrito às ilhas e ao Marajó. A expectativa é que a nova estrutura estimule o turismo, gere empregos e fortaleça a economia local, não apenas durante a conferência, mas também no período pós-evento.

Com uma área de 650 m², o espaço contará com guichês para venda de passagens, banheiros, lojas, restaurantes, decks e áreas para exposições. Na parte naval, estão previstas uma passarela coberta, rampa metálica articulada, cinco flutuantes e um píer para embarcações.

A obra, iniciada em fevereiro de 2023, é financiada pelo Governo Federal, via emenda parlamentar, e executada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). Embora a previsão inicial de conclusão fosse maio de 2025, o cronograma foi ajustado para outubro do mesmo ano.

Mais do que um legado da COP 30, o Terminal Hidroviário de Icoaraci representa um passo estratégico para integrar Belém ao seu potencial turístico e econômico, valorizando a cultura fluvial da região.