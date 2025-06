Prefeitura de Belém promove ação para prevenir doenças em feirantes do Ver-o-Peso

A Prefeitura de Belém iniciou, nesta terça-feira (3), uma importante ação de saúde no Ver-o-Peso, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de esquistossomose e verminoses entre os feirantes, especialmente os que lidam com a manipulação de alimentos. A expectativa é que cerca de 3 mil trabalhadores participem da iniciativa, que segue até o dia 24 de junho.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e a empresa especializada Sedcom. Equipes com cerca de 20 profissionais vão percorrer a feira distribuindo panfletos informativos, orientando os trabalhadores sobre cuidados com a higiene alimentar e prevenindo doenças.

Além das orientações, os feirantes receberão recipientes para coleta de amostras de fezes, que serão analisadas pelo laboratório da Sesma. Aqueles que tiverem diagnóstico positivo receberão o tratamento gratuitamente. A ação também inclui uma palestra sobre a manipulação correta de alimentos.

Segundo Joelma Barbosa, coordenadora do Programa Municipal de Controle da Esquistossomose da Sesma, o projeto é essencial para proteger tanto os trabalhadores quanto os consumidores. “Quem está com verminose pode transmiti-la ao manipular alimentos. Já a esquistossomose, embora não passe pelo alimento, é importante ser diagnosticada, pois é uma doença silenciosa que só se manifesta em estado grave”, explicou.

A escolha do Ver-o-Peso para iniciar o projeto se deu pela sua importância turística e pela previsão de receber milhares de visitantes durante a COP 30, que ocorrerá em Belém em 2025. “Queremos garantir que o Ver-o-Peso seja um ambiente saudável para trabalhadores e consumidores”, ressaltou Barbosa, acrescentando que a proposta é expandir a ação para outras feiras e mercados da cidade.

Os feirantes aprovaram a iniciativa. “É a primeira vez que recebo de um órgão público a solicitação para fazer exames gratuitos. Acho muito importante, pois quem vende comida precisa estar com a saúde em dia”, afirmou Carlos Magalhães, de 38 anos, que trabalha no Ver-o-Peso desde os 13. Já Valcenira Ribeiro, de 47 anos, destacou que ações como essa são raras. “Espero que continuem mesmo depois da COP 30, porque ajudam a mudar a imagem do mercado e mostram que nos preocupamos com a saúde e higiene”, disse.

A ação integra o conjunto de medidas da Prefeitura para fortalecer a vigilância sanitária e preparar Belém para receber visitantes de todo o mundo durante a COP 30.

Imagem: Agência Belém