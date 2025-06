Belém ganha Terminal Hidroviário Internacional para a COP 30 e impulsiona turismo fluvial

O bairro Reduto, em Belém, está recebendo uma das principais obras de infraestrutura para a COP 30: o Terminal Hidroviário Internacional. Construído no antigo galpão 10 da avenida Marechal Hermes, o espaço será o ponto de recepção para os navios-hotel que vão abrigar parte dos participantes do evento internacional.

Além de atender à demanda da conferência, o terminal foi planejado para ter um papel estratégico no futuro do turismo fluvial e internacional da cidade. Com soluções sustentáveis, a estrutura contará com captação de energia solar, sistemas de tratamento de água e resíduos, além do aproveitamento de águas pluviais.

A obra é de responsabilidade do Governo do Pará e integra o eixo de mobilidade urbana para a COP 30. Após o evento, promete fortalecer a economia local e valorizar ainda mais as belezas naturais da região amazônica.

Imagem: Divulgação