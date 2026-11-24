Com apoio do Governo do Pará, o Geekzada 26.2 ocupa o Mangueirinho nos dias 12 e 13 de dezembro com shows de rap geek, K-pop e cosplay.

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a Arena Guilherme Paraense o Mangueirinho recebe nos dias 12 e 13 de dezembro de 2026 o Geekzada 26.2. Realizado pela Aura Entretenimento em Belém, o festival espera reunir mais de 15 mil pessoas ao longo dos dois dias de programação dedicada à cultura pop, tendo como carro-chefe o Anime Music Festival.

A atração musical traz à capital paraense grandes nomes do rap geek nacional, gênero que mistura hip-hop e trap a narrativas, batalhas e personagens de animes e videogames. Fenômeno nas plataformas digitais, o estilo atravessa gerações e se consolidou como uma das principais expressões sonoras do universo nerd.

Gigantes do rap geek comandam o palco

O line-up do Anime Music Festival aposta no encontro entre veteranos e destaques da cena atual:

MHRAP: Reconhecido pelas faixas inspiradas em animes — com forte presença do universo de Naruto —, o artista mescla referências da cultura japonesa a batidas de trap.

Reconhecido pelas faixas inspiradas em animes — com forte presença do universo de Naruto —, o artista mescla referências da cultura japonesa a batidas de trap. Tauz: Um dos pioneiros e principais nomes do gênero no Brasil, ganhou projeção nacional na internet com letras sobre superação e coragem baseadas em jogos e animações.

Um dos pioneiros e principais nomes do gênero no Brasil, ganhou projeção nacional na internet com letras sobre superação e coragem baseadas em jogos e animações. VG Beats, TK Raps e Éodan: Completam a grade musical, ampliando a diversidade de estilos e performances no evento.

As apresentações já têm divisão confirmada: no sábado (12), o público confere os shows de TK Raps, VG Beats e Tauz; no domingo (13), sobem ao palco Éodan e MHRAP.

Cultura pop, cosplay e K-pop

Para além da música, o Geekzada 26.2 oferece uma imersão completa na cultura pop, incluindo painéis com dubladores, encontros com criadores de conteúdo, concursos de cosplay e apresentações de K-pop.

Segundo a secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, a parceria reforça o papel dos espaços públicos como polos de integração cultural e lazer para os jovens.

“É muito importante apoiar eventos como o Geekzada, que movimentam a juventude, valorizam diferentes manifestações culturais e proporcionam momentos de lazer e integração para a população. O Mangueirinho é um espaço preparado para receber grandes programações, e ficamos felizes em contribuir para que Belém tenha eventos que aproximem o esporte, o entretenimento e a cultura”, destacou a titular da Seel.

Expectativa de público e ingressos

De acordo com o organizador do festival, Patric Dias, a estrutura foi desenhada para contemplar as múltiplas vertentes da comunidade geek da região.

“Estamos preparando uma edição especial, com atrações para diferentes públicos e uma programação diversificada. A expectativa é receber mais de 15 mil pessoas nos dois dias de evento”, afirmou.

Os ingressos e o cronograma detalhado do Geekzada 26.2 já estão disponíveis na plataforma AuraPass.

Serviço

Geekzada 26.2 — Anime Music Festival

Data: 12 e 13 de dezembro de 2026 (sábado e domingo).

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém.

Atrações musicais:

Sábado (12): TK Raps, VG Beats e Tauz.

Domingo (13): Éodan e MHRAP.

Outras atividades: encontros com dubladores e criadores de conteúdo, concursos de cosplay e apresentações de K-pop.

Foto: Divulgação