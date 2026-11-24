Evento em Belém reúne gestores públicos para analisar indicadores e alinhar estratégias de fortalecimento ambiental.

Líder em adesões ao Programa União com Municípios (UcM) concentrando 31 das 80 cidades participantes, o Pará recebe nesta quinta e sexta-feira (26 e 27 de novembro), em Belém, o Encontro Anual dos Municípios Prioritários para Controle do Desmatamento e Degradação. O evento reunirá prefeitos, secretários de Meio Ambiente e gestores estratégicos da Amazônia Legal para avaliar metas e fortalecer a governança ambiental local.

A programação é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), no âmbito do Projeto Floresta+ Amazônia, implementado em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). Entre os municípios paraenses confirmados estão Altamira, Anapu, Paragominas e Portel.

Pelo governo federal, participam o secretário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima; os diretores Marcelo Trevisan (Ordenamento Territorial) e João Paulo Sotero (Políticas de Controle do Desmatamento e Incêndios); e a coordenadora do UcM no MMA, Nazaré Soares. O governo estadual será representado pelo titular da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), Raul Protázio Romão.

Protagonismo local e infraestrutura

Com investimento previsto superior a R$ 800 milhões, o Programa União com Municípios estimula a gestão descentralizada para conter a perda de vegetação nativa. Um dos pilares da iniciativa é a estruturação dos Escritórios de Governança Ambiental nas prefeituras, partindo do princípio de que o combate a incêndios e ao desmatamento exige resposta rápida na ponta. Para isso, o MMA já entregou cerca de 2 mil equipamentos — entre veículos, embarcações e ferramentas de monitoramento — e capacitou mais de 500 servidores municipais.

“As prefeituras são fundamentais na proteção das florestas, pois conhecem melhor o território e podem responder com mais agilidade. Reconhecendo isso, o ‘União com Municípios’ promove, em conjunto com o governo local, ações práticas que fortalecem a gestão ambiental, a regularização da terra e os pagamentos por serviços ambientais para as famílias”, afirma Nazaré Soares.

Parceiro estratégico da iniciativa, o Projeto Floresta+ Amazônia complementa essa frente valorizando diretamente quem preserva. “Unindo os Pagamentos por Serviços Ambientais à estruturação dos Escritórios de Governança, elevamos a capacidade das prefeituras de controlar o desmatamento com infraestrutura adequada”, destaca a coordenadora do projeto pelo Pnud, Regina Cavini.

Cooperação e legado pós-COP30

Para o secretário Raul Protázio Romão, o encontro reafirma que a proteção da floresta depende da integração entre União, estados e municípios.

“O Pará tem o maior número de municípios no ‘União com Municípios’, e isso mostra o compromisso das nossas prefeituras com a floresta em pé. A gestão ambiental começa no território, e é lá que os resultados aparecem. Quando o município está estruturado, com equipe capacitada, equipamentos e informação, a resposta ao desmatamento é mais rápida e eficaz”, ressalta o titular da Semas.

Ele também pontua o simbolismo de sediar o debate na capital paraense um ano após a conferência climática da ONU: “Receber esse encontro em Belém, um ano depois da COP30, tem um significado especial. É a oportunidade de mostrar que o compromisso assumido com o mundo segue vivo e se traduz em ações concretas, que geram renda para quem conserva, dão segurança jurídica a quem produz e protegem a Amazônia para as próximas gerações”.

Os quatro eixos do ‘União com Municípios’

Voltado a cidades prioritárias com adesão voluntária, o programa chegou a 80 integrantes em junho de 2026, após a inclusão de dez novas prefeituras pela Portaria 1.717/2026 do MMA. Suas ações dividem-se em quatro frentes principais:

Regularização Fundiária, Ambiental e Assistência Técnica: Executada pela Anater com recursos do Fundo Amazônia (gerido pelo BNDES), soma R$ 600 milhões em três ciclos (R$ 150 milhões no primeiro). A meta inicial é atender mais de 7 mil famílias de agricultores familiares em glebas públicas federais e assentamentos, da regularização ao fomento produtivo.

Executada pela Anater com recursos do Fundo Amazônia (gerido pelo BNDES), soma R$ 600 milhões em três ciclos (R$ 150 milhões no primeiro). A meta inicial é atender mais de 7 mil famílias de agricultores familiares em glebas públicas federais e assentamentos, da regularização ao fomento produtivo. Escritórios de Governança Ambiental: Implementados com Funbio e Ibam dentro do Projeto Floresta+ Amazônia (financiado pelo Fundo Verde para o Clima, com aporte de R$ 61 milhões), já operam nos 70 municípios das etapas anteriores. As dez prefeituras recém-integradas iniciam a implantação ainda em 2026.

Implementados com Funbio e Ibam dentro do Projeto Floresta+ Amazônia (financiado pelo Fundo Verde para o Clima, com aporte de R$ 61 milhões), já operam nos 70 municípios das etapas anteriores. As dez prefeituras recém-integradas iniciam a implantação ainda em 2026. Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA): Remuneração financeira direta a agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais pela conservação da vegetação nativa. Pelo Floresta+ Amazônia, o PSA já beneficiou mais de 5 mil pessoas na Amazônia Legal — sendo cerca de 2 mil em municípios prioritários, onde os repasses ultrapassam R$ 9 milhões.

Remuneração financeira direta a agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais pela conservação da vegetação nativa. Pelo Floresta+ Amazônia, o PSA já beneficiou mais de 5 mil pessoas na Amazônia Legal — sendo cerca de 2 mil em municípios prioritários, onde os repasses ultrapassam R$ 9 milhões. Recuperação da Vegetação Nativa: Frente mais recente do programa, conduzida em parceria com a Anater com investimento previsto de R$ 60 milhões. Vai restaurar Áreas de Preservação Permanente (APPs) em aproximadamente 3 mil propriedades nos 48 municípios pioneiros do UcM.

Serviço: Encontro Anual dos Municípios Prioritários para Controle do Desmatamento e Degradação. Dias 26 e 27 de novembro, das 8h às 17h30, no Hotel Grand Mercure Belém – Avenida Nazaré, nº 375. Contato para Imprensa: thales.silva@undp.org | (11) 97196-8481

Foto: Fernando Sette / Divulgação