Belém Sedia 1º Encontro Regional Norte de Agentes Territoriais de Cultura

O Ministério da Cultura e o Instituto Federal do Pará (IFPA) promovem uma programação gratuita em Belém, de 18 a 20 de março.

Belém sediará a primeira edição do Encontro Regional Norte de Agentes Territoriais de Cultura, de 18 a 20 de março. Esta iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), em colaboração com o Instituto Federal do Pará (IFPA), reunirá agentes territoriais de cultura de toda a Região Norte.

O objetivo é fortalecer a colaboração e o intercâmbio de experiências entre Agentes Territoriais de Cultura, representantes dos Comitês de Cultura e equipes institucionais do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), valorizando a sociedade civil, suas diversidades e as características de cada território.

A programação do evento, que se estende por três dias, oferece uma variedade de atividades, incluindo:

Oficinas práticas: para aprendizado e desenvolvimento de habilidades.

Reuniões pedagógicas: para discussões e trocas de experiências no âmbito educacional.

Rodas de conversa: para debates e diálogos sobre temas relevantes.

Painéis: com especialistas para aprofundamento em diversos assuntos.

Apresentações culturais: para valorização da arte e da cultura local.

Visitas externas: a projetos da cidade, para conhecer iniciativas e práticas inovadoras.

Na terça-feira, 18 de junho, às 9h30, o evento terá sua abertura oficial com a participação de Desireée Tozi, diretora de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do MinC, e Ana Paula Santana, reitora do IFPA.

Após a abertura oficial, a programação do evento segue com:

11h: Apresentação geral do Programa Nacional dos Comitês de Cultura.

14h: Roda de conversa para debate e troca de experiências.

18h: Noite Cultural com diversas apresentações artísticas.

Na quarta-feira, dia 18, o evento abordará temas relevantes e atuais, como:

Desinformação e letramento digital: para conscientização sobre o impacto da desinformação e desenvolvimento de habilidades para análise crítica da informação.

Colonialismo de Dados e Soberania Digital: para discussão sobre a importância da proteção de dados e da autonomia digital.

Diretrizes do PNCC: para aprofundamento no Programa Nacional dos Comitês de Cultura.

Elaboração de Projetos e Atuação em Redes: para capacitação em desenvolvimento de projetos culturais e fortalecimento da atuação em rede.

Artivismo Cultural e Articulação Territorial: para explorar o potencial da arte como ferramenta de transformação social e a importância da articulação entre diferentes atores do território.

Além dos debates, a noite de quarta-feira será marcada pela apresentação da tradicional Roda de Carimbó, com a participação de Mestras e Mestres da Cultura, a partir das 19h45.

Para encerrar o Encontro com chave de ouro, a programação do último dia, quinta-feira (20), oferece uma experiência imersiva na cultura local através de um Rolê Cultural pela cidade, com:

Visitas guiadas: aos projetos de Afroturismo do Guia Negro, explorando a rica história e cultura afro-brasileira de Belém.

Caminhada: em parceria com o Coletivo Filhas de Chiquita, para conhecer e celebrar a presença LGBTQIA+ no centro histórico da cidade.

Essa agenda externa proporciona uma oportunidade única de vivenciar a diversidade cultural e social de Belém, conectando os participantes com projetos e iniciativas que transformam a realidade local.

Serviço

I Encontro Regional Norte de Agentes Territoriais de Cultura

Data: 18 a 20 de março

Local: Hotel Sagres – Belém

Programação Completa

Terça (18)

9h30 – Boas vindas: diretora de Articulação e Governança da Secretária de Comitê de Cultura do MinC, Desirée Ramos Tozi e reitora do IFPA, Ana Paula Palheta Santana.

10h – Apresentação Cultural

11h – Mesa redonda de Apresentação do PNCC

14h às 16h – Roda de conversa: Troca de saberes e experiências

18h – Noite cultural – Theatro da Paz

Quarta (19)

8h30 às 10h30 – Oficinas do LAB DIGITAL. Tema: Desinformação de letramento digital | Oficina do Comitês de Cultura. Tema: Elaboração de projetos e atuação em rede na perspectiva do PNCC | Reunião pedagógica entre Coordenadores estaduais e tutores | Reunião PNCC (MinC e Comitês de Cultura)

10h30 às 12h – Roda de conversa: atuação no PNCC/diretrizes do PNCC

14h às 14h20 – Apresentação cultural: Acre e Amapá

14h30 às 16h30 – Oficinas LAB digital: colonialismo de dados e soberania digital | Oficina comitês de cultura: artivismo cultural na produção de conteúdos e criação de portfólios

17h – Apresentação cultural: Rondônia e Roraima

17h20 – Roda de conversa: articulação territorial entre agentes e comitês

18h45 – Conferência com temática regional – Saberes amazônicos: ancestralidade, ambiente e territorialidades. Prof. Agenor Sarraf

19h45 – Apresentação cultural – Roda de Carimbó com mestras e mestres da cultura

Quinta (20)

8h às 12h – Rolezinho cultural | Caminhada Belém Negra – projeto Guia Negro Afroturismo | Presença LGBTQIA+ na cidade de Belém – coletivo Filhas da Chiquita

14h – Programação cultural: Tocantins e Amazonas

14h30 – Plenária final

16h – Mesa de encerramento

