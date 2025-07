Belém sedia congresso de cardiologia com foco na sustentabilidade e na COP 30

Nos dias 14, 15 e 16 de agosto, Belém será palco da 32ª edição do Congresso Paraense de Cardiologia, o maior evento científico da área no estado. Com o tema “Coração Sustentável: Cardiologia na era da COP30”, o encontro propõe discutir a saúde cardiovascular aliada à responsabilidade ambiental, em sintonia com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro deste ano na capital paraense.

A proposta é mostrar como um modelo de cardiologia sustentável pode se adaptar à realidade amazônica. Entre as ideias destacadas estão a criação de hospitais verdes, consultórios fluviais, uso de telecardiologia para alcançar comunidades indígenas e ribeirinhas, e ações de inclusão e capacitação em saúde.

A programação inclui palestras, mesas-redondas, apresentação de casos clínicos, sessões interativas e exposição de novas tecnologias. Estudantes também terão espaço para apresentar pesquisas, com premiação para os melhores trabalhos.

O presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia, Edson Sacramento, destaca que a cardiologia não pode ficar de fora das discussões ambientais e sociais. “Queremos contribuir com políticas públicas que melhorem a saúde cardiovascular da população do Pará”, afirma.

O congresso será realizado no Hotel Radisson Maiorana Belém e deve reunir cerca de 350 participantes, entre médicos, residentes, acadêmicos e profissionais da saúde. As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto pelo site even3.com.br/sbcpa.

Imagem: Divulgação Internet